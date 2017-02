Großes Aufatmen: Reichelt startet in der Abfahrt

Das Antreten von Hannes Reichelt in der WM- Abfahrt Samstag in St. Moritz (12 Uhr) ist gesichert. Der Salzburger Skirennläufer hatte am Freitagabend die Startnummernauslosung wegen eines flauen Gefühls im Magen ausgelassen. (Was Reichelt nach dem Super- G mit Blickrichtung Abfahrt zu sagen hatte, sehen Sie - unter anderem - im Video oben).