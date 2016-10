Großeinsatz: Innsbrucker Bahnhof teilevakuiert

Ein herrenloser Rucksack hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei am Innsbrucker Bahnhof ausgelöst. Der verdächtige Gegenstand wurde nach Angaben der Polizei um 18.25 Uhr in der oberen Bahnhofshalle gefunden, die daraufhin evakuiert und abgesperrt wurde. Auch der Zugverkehr am Bahnsteig 1 wurde vorübergehend auf andere Gleise umgeleitet.