Großeinsatz in Vorarlberg: Pkw- Brand in Tiefgarage

Um 0.20 Uhr kam es zu dem Brand in der Tiefgarage in Bludenz, zu dem über 150 Mann ausrückten. Die Rauchentwicklung war so stark, dass mehrere Bewohner von den Einsatzkräften aufgefordert wurden, in den Wohnungen zu bleiben sowie ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

89 Personen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Davon mussten acht zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden, weitere acht Bewohner wurden in einem vor Ort eingerichteten Sanitätsbereich ambulant behandelt.

Foto: facebook.com/Feuerwehr Bludenz

Durch den Brand wurden der Pkw sowie drei weitere Fahrzeuge, die daneben abgestellt waren, komplett zerstört. Zudem wurden Teile der Tiefgaragendecke stark beschädigt.

Foto: facebook.com/Feuerwehr Bludenz

Die genaue Schadenshöhe sei laut Polizeiangaben noch unbekannt. Ermittler des Landeskriminalamtes suchen nun die Ursache für den Brand.

Foto: facebook.com/Feuerwehr Bludenz