Großeinsatz: Dach in Wien brannte lichterloh

Mit 20 Einsatzfahrzeugen und 100 Mann ist die Wiener Berufsfeuerwehr am Freitagabend nach Wien- Favoriten ausgerückt. Am Keplerplatz war gegen 19.30 Uhr ein ausgebautes Dachgeschoß in Brand geraten - beide Nachbarhäuser waren durch die Flammen bedroht. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden von der Rettung versorgt.