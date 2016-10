Große Sorge um Ministerin Oberhauser

Wie schlimm es tatsächlich um Sabine Oberhauser steht, lässt sich derzeit nur erahnen. Doch die Umstände lassen nichts Gutes vermuten. Die 52- Jährige ging stets ehrlich mit ihrem schweren Krebsleiden um und ließ auch regelmäßig die Öffentlichkeit an ihrem Kampf dagegen teilhaben. Oberhauser ist damit für viele Menschen ein Vorbild, hat in sozialen Netzwerken zahlreiche Anhänger, die ihr stets Mut zusprechen und Kraft geben.

Dank für Tausende Genesungswünsche

Doch nun sind viele in großer Sorge. Gänzlich untypisch für Oberhauser wurde Montagmittag ein Posting auf Facebook veröffentlicht: Darin meldet sich die Politikerin nicht selbst zu Wort, vielmehr informieren drei Sprecher über den derzeitigen Gesundheitszustand der Ministerin.

Unter dem Eintrag steigt minütlich die Zahl der Genesungswünsche für die erkrankte Politikerin.

Bereits am Sonntagvormittag hatte Oberhauser auf ihrer Facebook- Seite mit einem Posting aufhorchen lassen und gleichzeitig einmal mehr einen Einblick in den so kräfteraubenden Kampf gegen den Krebs gegeben.