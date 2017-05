Großbritannien ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Zudem soll die Armee die Polizei im Inland entlasten, Soldaten sollen zusätzlich zu Polizisten etwa bei Großveranstaltungen für Sicherheit sorgen. Die Polizei habe die Unterstützung durch die Streitkräfte beantragt, so May. Man dürfte nicht ignorieren, dass womöglich eine größere Gruppe von Einzelpersonen in den Anschlag vom Montagabend verwickelt sei.

Der Chef der Anti- Terror- Polizei, Mark Rowley, sagte, die Entscheidung, die Warnstufe zu erhöhen, sei eine Vorsichtsmaßnahme. Er hoffe, dieses Niveau werde wie in der Vergangenheit nicht für eine längere Zeit beibehalten. Polizisten in Großbritannien tragen nicht immer Waffen bei sich. Die Londoner Polizei hat aber angekündigt, etwa beim Fußball- Pokalfinale und einem Rugbyspiel am Wochenende zusätzliche bewaffnete Beamte abzustellen.

Örtliche Polizei mahnt zu erhöhter Wachsamkeit

Die örtliche Polizei hat die Bürger von Manchester zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort gemeldet werden, erklärte Polizeichef Ian Pilling am Mittwochmorgen via Twitter. Im Großraum Manchester sei die Polizeipräsenz erhöht, und dies werde vorerst so bleiben.

Tausende Menschen gedachten der Opfer

Im Zentrum der Stadt gedachten am Dienstagabend Tausende Menschen der Opfer. "Es sind schwere Zeiten auf den Straßen unserer Stadt, aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen und wir wollen euer Mitleid nicht, weil dies der Ort ist, an dem wir stark zusammenzustehen, mit einem Lächeln im Gesicht", sagte der örtliche Dichter Tony Walsh (mit hellem Sakko in der Bildmitte) vor der Menge.

Foto: AFP/Ben Stansall

Kondolenzbuch in britischer Botschaft in Wien

Angesichts des Terroranschlags von Manchester mit 22 Toten wird die britische Botschaft am Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr in Wien in der Jauresgasse 12 ein Kondolenzbuch auflegen. Das teilte Botschafters Leigh Turner, der selbst aus Manchester stammt, in einem der APA übermittelten Statement mit.

"Unser aller Gedanken und unser Mitgefühl ist bei den Opfern der Attacke gestern", das ganze Land stehe jetzt zusammen", betonte Turner. Die Premierministerin (Theresa May) habe deutliche Worte gefunden. "Es war ein barbarischer Angriff gegen ungeschützte Kinder und Jugendliche bei einem Popkonzert, eine entsetzliche Gräueltat . Es ist eine der schlimmsten Terrorattacken die das Vereinigte Königreich je erlebt hat."