Großalarm in Frankreich: Terrorfamilie verhaftet

Die Mitglieder der Terrorfamilie kämen laut dem Insider aus der östlich von Paris gelegenen Gemeinde Clichy- sous- Bois. In einem Gebäude in der dortigen Nachbarschaft soll Material zum Bau einer Bombe gefunden worden sein. Demnach wurden an dem Material DNA- Spuren gefunden, die die Polizei zu den jetzt Festgenommenen führte. Die Behörden in Frankreich würden sich in erhöhter Alarmbereitschaft befinden.

Foto: AFP

Verhaftungswelle reißt nicht ab

Bereits am Dienstag hatten französische Anti- Terror- Ermittler vier junge Frauen festgenommen. Die Teenager würden verdächtigt, über soziale Netzwerke in Kontakt mit Personen gestanden zu haben, die in Terrornetzwerke verwickelt sind, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justiz- und Ermittlerkreise. Diskussionen im verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst Telegram ließen vermuten, dass die Frauen möglicherweise eine Gewalttat erwogen hatten. Die Ermittlungen sollen nun klären, ob die Teenager in ein Kampfgebiet im Nahen Osten reisen wollten oder eine terroristische Aktion in Frankreich in Betracht zogen.

Foto: Associated Press (Symbolbild)

Erst in der Vorwoche waren in Frankreich wegen mutmaßlicher Attentatspläne zwei Männer im Alter von 19 und 27 Jahren verhaftet worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Angaben aus Justizkreisen werden ihnen "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit einem kriminellen terroristischen Vorhaben" sowie Waffenbesitz vorgeworfen. Die Ermittler hatten bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen kleine Mengen des von Dschihadisten verwendeten Sprengstoffs TATP sowie Material für den Bau von Sprengsätzen gefunden.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen hatten sich die beiden Verdächtigen über das Internet kennengelernt, beide hätten die Absicht bekundet, "nach Syrien zu gehen oder stattdessen einen Anschlag in Frankreich zu verüben". Das Ziel für einen Anschlag stand den Angaben zufolge jedoch noch nicht fest.

Weiterhin hohes Anschlagsrisiko

In Frankreich wurden seit Anfang 2015 mehrere islamistische Anschläge mit insgesamt 238 Todesopfern verübt. Eine Reihe von Attentaten konnte den Behörden zufolge verhindert werden. Das Anschlagsrisiko gilt weiterhin als unvermindert hoch.