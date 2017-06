Größtes Flugzeug der Welt verlässt erstmals Hangar

Der Stratolaunch Carrier, das größte Flugzeug der Welt, ist am Mittwoch in der Mojave- Wüste in Kalifornien zum ersten Mal aus seinem Hangar geschoben worden. Von diesem zweirumpfigen Koloss mit der unglaublichen Flügelspannweite von 117 Metern (das entspricht der Länge eines Fußballfeldes) werden Raketenstarts aus der Luft möglich sein.