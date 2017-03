Größter Braunen Zwerg der Milchstraße entdeckt

Neue Untersuchungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile würden darauf hinweisen, dass SDSS J0104+1535 zehn Milliarden Jahre und damit rund doppelt so alt wie unsere Sonne ist, berichtet ein Team um Zeng Hua Zhang vom Institute of Astrophysics in the Canary Islands.

Das Verly Large Telescope der ESO in Chile Foto: ESO

Der Braune Zwerg sei zudem ein kosmischer Purist, berichten die Wissenschaftler in den "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" . Die Auswertung der VLT- Daten habe ergeben, dass SDSS J0104+1535 zu über 99,99 Prozent aus Wasserstoff und Helium bestehe und daher 250- mal reiner als die Sonne sei, so die Astronomen.

"Wir haben nicht damit gerechnet, einen Braunen Zwerg dieser Reinheit zu finden", wird Zeng Hua Zhang auf der Website Space.com zitiert. SDSS J0104+1535 bestehe fast ausschließlich aus sogenanntem primordialen ("ursprünglichen") Gas, das Elemente wie Wasserstoff und Helium enthalte, die kurz nach dem Urknall gebildet wurden, berichten die Forscher.

Verkappte, vergleichsweise kalte Sonnen

Brauner Zwerge sind astronomische Objekte, die ein Sonderstellung zwischen Planeten und Sternen einnehmen. Sie entstehen wie Sterne in Staub- und Gaswolken, allerdings verdichtet sich ihre Masse nicht so stark, dass es - wie bei der Sonne - zu einer thermonuklearen Zündung in ihrem Kern kommt, wodurch sie sich quasi zu verkappten Sonnen entwickeln. Sie bleiben vergleichsweise kalt und glosen daher nur in Rot- und Brauntönen.