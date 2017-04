"Größte Bestürzung" in Schwedens Königsfamilie

"Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien", fügte er in einer Mitteilung auf der Homepage der Königsfamilie hinzu.

Mehrere Tote, zahlreiche Verletzte

Ein Kleinlaster war am Freitagnachmittag im Stockholmer Zentrum in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei sprach von Terrorverdacht. Es gab zahlreiche Verletzte und mehrere Tote.

Foto: AP

Löfven: "Schweden wurde attackiert"

Auch der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven hat sich bereits zu Wort gemeldet und kommentierte den Anschlag folgendermaßen:"Schweden wurde attackiert. Alles deutet auf eine fürchterliche Terrorattacke hin. Seid wachsam, und hört auf die Informationen der Polizei."

Die deutsche Regierung hat ebenfalls ihre Solidarität mit Schweden bekundet. "Wir stehen zusammen gegen den Terror", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag auf Twitter. "Unsere Gedanken gehen zu den Menschen in Stockholm, zu Verletzten, Angehörigen, Rettern und Polizisten." Innenminister Thomas de Maiziere sagte: "Schon wieder hat uns eine entsetzliche Nachricht erreicht, diesmal aus Stockholm."

Die Europäische Union hat bestürzt reagiert. "Ein Angriff auf einen unserer Mitgliedsstaaten ist ein Angriff auf uns alle", erklärte EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker am Freitag in Brüssel. Schweden könne auf Solidarität und jede erdenkliche Hilfe zählen. "Unsere Gedenken sind beim schwedischen Volk", erklärte Juncker. Er sprach den Familien der Opfer im Namen der Kommission sein Beileid aus und würdigte den Einsatz der Rettungskräfte.

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP

NATO- Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte ebenfalls mit Bestürzung. "Die Nachrichten, die aus Stockholm kommen, sind schrecklich. Mein tiefes Mitgefühl gilt allen, die betroffen sind. Die NATO steht an der Seite des trauernden schwedischen Volkes", so Stoltenberg. Dänemarks ußenminister Anders Samuelsen meinte: "Es war schrecklich, über diesen Terroranschlag zu hören. Die Europäer müssen gegen den Terror zusammenstehen und noch enger kooperieren."

Foto: AP

Anteilnahme aus Österreich

Außenminister Sebastian Kurz ist "tief betrübt über die tragischen Ereignisse" in Stockholm. "Wir stehen in dieser Stunde der Trauer SWE- Freunden bei; werden allen Formen des Terrorismus gemeinsam begegnen", twitterte er.

Bundeskanzler Christian Kern schrieb auf Facebook: "Fürchterliche Nachrichten aus Schweden. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer." Vizekanzler Reinhold Mitterlehner teilte mit: "Ich verurteile den hinterhältigen Terroranschlag Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Wir trauern mit ihnen."

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil schrieb in einer Aussendung: "(...) unsere Herzen und Gedanken sind bei den Menschen in Stockholm." Und weiter: "Wir (...) dürfen uns vom feigen Terror nicht einschüchtern lassen. Wir brauchen eine entschlossene Vorgangsweise in ganz Europa, um diesen Terrorismus, der immer wieder eine blutige Spur durch unseren Kontinent zieht, zu bekämpfen. Wir dürfen nichts unversucht lassen, um Attentate zu verhindern und damit Menschenleben zu retten."