Griss will weiter in der Politik mitmischen

Bereits nach ihrem überraschend guten Abschneiden beim ersten Durchgang der Bundespräsidentschaftswahl im April war klar, dass Irmgard Griss weiter eine Rolle in der heimischen Innenpolitik einnehmen will. Immer wieder wurde spekuliert, sie könnte unter anderem als Justizministerin in die Regierung eintreten.

Griss hatte im ersten Präsidentschafts-Wahlgang im April immerhin knapp 19 Prozent erreicht. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Enge Gesprächskontakte gibt es jedenfalls seit Monaten zu den von Matthias Strolz geführten NEOS.

Zu NEOS-Chef Matthias Strolz unterhält Irmgard Griss gute Kontakte. Foto: APA/HANS PUNZ

Auch der ÖVP- Star, Außenminister Sebastian Kurz, soll versucht haben, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes für sich zu gewinnen.

Foto: Christian Charisius/dpa, APA/HELMUT FOHRINGER

Griss begnügte sich auf Anfragen dazu mit verschmitzten Andeutungen, dass sie ihre künftigen Ambitionen rechtzeitig bekannt geben werde.

Griss und der designierte Präsident Alexander Van der Bellen bei einem Fototermin Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Müssen politischen Diskurs wieder starten"

Die nun am Dienstagabend bestätigten Tischgespräche mit je fünf bis neun Bürgern sollen im Februar und März österreichweit stattfinden, so Griss. "Wir müssen den politischen Diskurs wieder starten", erklärte sie. Idee hinter den Gesprächsrunden sei es, Bürger aus verschiedenen Gesellschaftsschichten an einen Tisch zu bekommen. Anmelden kann man sich über die Homepage der Ex- Hofburg- Kandidatin.

Auch weiteres politisches Engagement ist nicht ausgeschlossen, wenn auch laut Griss nur eine Kooperation und kein Alleingang. In welche Richtung, sagt sie weiterhin nicht: "Ich verspüre keinen Druck." Sie gilt jedenfalls für NEOS und ÖVP als attraktive Ergänzung, nachdem sie bereits im Hofburg- Wahlkampf ihr politisches Potenzial unter Beweis stellen konnte.