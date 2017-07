Griss geht mit "Wildcard" für die NEOS ins Rennen

Strolz und Griss, die es im Vorjahr als unabhängige Bundespräsidentschaftskandidatin fast in die Stichwahl geschafft hätte, traten unter dem Motto "Allianz für Freiheit und Verantwortung" vor die Medienvertreter. Griss war zuletzt häufig als mögliche Kandidatin der NEOS gehandelt worden, zumal sich Strolz wiederholt bemühte, sie für die Partei zu gewinnen.

Mitgliederversammlung muss noch zustimmen

Griss soll nach APA- Informationen einen prominenten, "wählbaren" Platz auf der pinken Liste bekommen - welchen konkret, wird am Freitag in einem erweiterten Vorstand besprochen und dann der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Dort soll der Beschluss am Samstag über die Bühne gehen. Da es nicht nur um einen Listenplatz, sondern eine "Allianz" mit Griss geht, müssen laut Statuten zwei Drittel der Mitgliederversammlung zustimmen - das ist für "Kooperationen, Wahlbündnisse und Koalitionen" mit anderen politischen Parteien, Vereinen oder Gruppierungen auf Bundesebene in den Parteisatzungen so vorgesehen.

Dreiteiliges Auswahlprozedere für Kandidatenliste

Das Auswahlprozedere bei den NEOS besteht aus drei Teilen: Die Vorwahlen per Bürger- Voting, die Abstimmung im Vorstand sowie das Votum in der Mitgliederversammlung tragen jeweils zu einem Drittel zur Kandidatenfindung bei. Die Vorwahlen sind bereits geschlagen und haben die erwarteten Sieger gebracht. Strolz entschied das Bürger- Voting, an dem jedermann gegen einen Kostenbeitrag teilnehmen konnte, in der Frage des Spitzenkandidaten klar für sich. Listenplatz zwei wiesen die rund 3500 Teilnehmer der Wiener Klubobfrau Beate Meinl- Reisinger zu. Von den bisherigen Mandataren verpasste nur Michael Bernhard, derzeit im Eurofighter- U-Ausschuss aktiv, die Top Ten.