Griechenland erhält weitere 1,1 Milliarden Euro

Die Eurogruppe hat am Montag in Luxemburg grünes Licht für die Auszahlung weiterer Hilfsgelder an Griechenland gegeben. Allerdings sollen von den insgesamt beschlossenen 2,8 Milliarden Euro zunächst nur 1,1 Milliarden fließen. Eurogruppen- Chef Jeroen Dijsselbloem sagte nach der Sitzung, Griechenland habe die Erfüllung der 15 "Meilensteine" mit "großen Fortschritten" erreicht.