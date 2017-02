Griechenland endlich raus aus dem Euro!

So kann Griechenland nicht gerettet werden! Die jährlichen Alarme ermöglichen kein nachhaltig gedeihliches Investitionsklima. Auch das Verramschen des nationalen "Tafelsilbers" zu Ausverkaufspreisen macht das Kraut nicht mehr fett.

Griechenland bleibt bis mindestens 2060 Versorgungsfall

So können auch keine wirklich wirksamen Wachstumsraten der griechischen Wirtschaft zustandekommen, um sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Die geforderten Strukturreformen werden erst nach Jahren wirksam. Griechenland bleibt ein Versorgungsfall, und das bis mindestens 2060.

Für die Schuldenbedienung müssen Tourismuserlöse herhalten, werden Pensionisten ausgequetscht, müssen Steuern weiter erhöht werden. Ein Teufelskreis. Das stranguliert auch die Politik. Ministerpräsident Alexis Tsipras ist am Ende seines Lateins, wird als Volksverräter beschimpft. Die Regierung steht vor dem Aus. Neuwahlen sind allerdings keine Lösung, sondern verstärken anarchische Zustände. Was tun?

Ministerpräsident Alexis Tsipras ist mit seinem Latein am Ende, wird als Volksverräter beschimpft. Foto: APA/AFP/Louisa Gouliamaki

Schuld liegt bei der EU

Dass es so weit kommen konnte, ist einzig und allein die Schuld der EU. Sie lockte Griechenland "aus europapolitischen Gründen" mit dem Danaer- Geschenk des Euro und akzeptierte sogar, dass sich die Regierung in Athen mithilfe einer amerikanischen Großbank (Stichwort NATO- Interessen) in den Euro hineinlog. Danach startete Griechenland das hurtige Schuldenmachen mit niedrigen Euro- Zinsen.

Dass Griechenland nach ersten Krisensignalen nicht sofort (zu damals noch günstigen Konditionen) aus dem Euro "entlassen" wurde, ist einzig und allein Schuld des strategischen Versagens der Euro- Politiker. Stattdessen verrannte sich die Eurozone mit irrwitzigen "Rettungspaketen" so weit in eine Sackgasse hinein, bis das Umkehren teurer wurde als das Weiterwursteln.

Den Schaden hat der halbwegs noch funktionierende Teil Europas: Die Euro- Zentralbank beschleunigt den Geldumlauf, die Euro- Zinsen fallen auf Rekordtiefen, die Inflation übersteigt das Zinsenniveau, und mit der Summe unserer Verluste werden die Olivenstaaten Griechenland & Co. subventioniert. Eine kalte Enteignung an uns.

Schuldenschnitt ist unvermeidlich

Das wäre zu ertragen, wenn es wenigstens helfen würde. Aber es scheitert ebenso wie der Versuch von Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), die Griechen mit der Zuchtrute zu "erziehen". Auch wenn sich Schäuble noch so sehr dagegen wehrt: Ein Schuldenschnitt ist unvermeidlich und nur eine Frage der Zeit, damit Griechenland wieder durchatmen kann und Investoren längerfristig kalkulieren können.

Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble Foto: APA/AFP/John MacDougall

Es gibt eine Alternative: Ausstieg aus dem Euro!

Die Euro- Folter Griechenlands muss ein Ende haben! Lieber zu spät als gar nicht: Gefordert ist ein Ausstiegsprogramm mit möglichst geringen Kollateralschäden, damit Griechenlands Wirtschaft wieder Tritt fassen kann.

Die drei Optionen für einen Euro- Ausstieg Griechenlands:

Harter Grexit: Die neue Drachme würde 50 Prozent oder weniger des Euro wert sein. Das hieße, dass sich das Rückzahlungsvolumen für Griechenlands Euro- Schulden verdoppelt. Das könnte Griechenland unmöglich schaffen. Folgen: Staatsbankrott - und die Gläubiger, also wir, verlieren alles Geld.

Schulden verdoppelt. Das könnte Griechenland unmöglich schaffen. Folgen: Staatsbankrott und die Gläubiger, also wir, verlieren alles Geld. Weicher Grexit: Schuldenschnitt vorher, und dann raus aus dem Euro. Die Gläubiger, also wir, würden "nur" einen Teil des Geldes verlieren.

Kuponwährung als Zweitwährung nur im Inland zur Ankurbelung der Wirtschaft. Gegenüber dem Ausland bliebe der Euro in Kraft; auch die Rückzahlungsraten in Euro. Strenge Devisenbewirtschaftung.

Nur eines geht nicht: Das Kreuz mit Griechenland auf Dauer zu akzeptieren, "weil man halt nix machen kann". Das ist Selbstschädigung der europäischen Wirtschaft und Niedrigzinsopfer. Und das wird bestraft mit dem Vormarsch der Populisten an allen Fronten.

