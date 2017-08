Gregoritsch: "War ein Fehler, mich zu verkaufen"

ÖFB- Teamspieler Michael Gregoritsch vom FC Augsburg geht höchst motiviert in das erste Saisonspiel der deutschen Bundesliga seines neuen Arbeitgebers am Samstag (15.30 Uhr) bei seinem Ex- Klub Hamburger SV. Die Hanseaten hatten den 23- Jährigen im Sommer ziehen lassen, was dieser nicht verstehen kann. Er hat daher bei seiner schnellen Rückkehr nach Hamburg eine Rechnung offen.