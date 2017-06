Graz- Karlau: Mithäftling mit Tischbein erschlagen

Ein Streit zwischen Häftlingen in der Grazer Haftanstalt Karlau hat in der Nacht auf Mittwoch ein Todesopfer gefordert. Ein 33- Jähriger soll einem anderen Häftling (34) mit einem Tischbein so massiv gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser starb. Bei beiden soll es sich um Kärntner handeln, die wegen Tötungsdelikten einsaßen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.