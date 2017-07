Grausamer Sex- Mord an Syrerin und Kind in Türkei

Die Frau stand laut Medienberichten unmittelbar vor der Entbindung und war am Donnerstag mit ihrem zehn Monate alten Baby aus ihrem Haus in der Stadt Sakarya im Nordwesten der Türkei entführt worden. Die Täter hätten das Baby erstickt, die Frau vergewaltigt und dann erschlagen, heißt es. Die Leichen legten sie in einem Waldstück ab.

Kollegen des Ehemannes festgenommen

Zwei Männer wurden festgenommen, sie seien geständig. Offenbar handelt es sich um Arbeitskollegen des Ehemannes des Opfers. Zuvor soll es zu einem Streit zwischen dem Ehemann und seinen Kollegen gekommen sein.

Foto: AP (Archivbild)

Der Fall sorgt seit einigen Tagen über die Landesgrenzen der Türkei hinaus für Entsetzen. Die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya erklärte laut welt.de: Wer eine solche Tat begehe, könne "nicht menschlich sein" und müsse "auf das Härteste bestraft werden". Sie versicherte, die Regierung werde nicht zulassen, dass "unsere syrischen Brüder und Schwestern" verletzt würden.

Drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen

Die Türkei hat bislang rund drei Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen und großteils in urbanen Gebieten untergebracht. Zuletzt häufen sich Berichte über gewalttätige Spannungen zwischen Flüchtlingen und Türken.