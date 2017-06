Grausamer Anschlag mit Pkw und Messern in London

Nächster Terrorschock in Großbritannien: In der Londoner Innenstadt, mitten auf der London Bridge, ist in der Nacht auf Sonntag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast - es gibt Tote und mehrere Verletzte. Wenig später wurde ein Messerangriff am nahegelegenen Borough Market gemeldet. Zwei von drei Angreifern seien von Beamten erschossen worden. Die Behörden rieten der Bevölkerung, sich rasch in Sicherheit zu bringen oder sich im Falle eines weiteren Angriffes zu verstecken.