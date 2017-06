Gratis- Impfung für Feuerwehrleute beschlossen

"Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren setzen sich bei ihren Einsätzen oft großen Gefahren aus. Die Aufnahme in die Risikogruppe ist daher ein wichtiger struktureller Schritt und gleichzeitig auch ein Zeichen der Anerkennung für die Millionen von Arbeitsstunden, die von den Freiwilligen im Feuerwehrwesen erbracht werden", zeigte sich Sobotka am Freitag in einer Aussendung erfreut. Der Innenminister hatte bereits im Vorjahr die Möglichkeit zur kostenlosen Hepatitisimpfung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen einer Drei- Millionen- Förderung geschaffen.

Foto: Sepp Pail

Rendi- Wagner: "Wichtige Unterstützungsmaßname für Freiwillige"

Auch Gesundheits- und Frauenministerin Pamela Rendi- Wagner (SPÖ) sprach sich im Vorfeld der Abstimmung für eine Gratis- Impfung aus. So sieht die Ministerin darin eine wichtige Unterstützungsmaßnahme "für Tausende Freiwillige, die sich in ihrer Freizeit für die Sicherheit anderer einsetzen und dafür tagtäglich ein Risiko auf sich nehmen - dabei müssen wir sie bestmöglich schützen und unterstützen."

Foto: APA/Georg Hochmuth