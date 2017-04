Grand Prix von China jetzt HIER im Liveticker!

Formel- 1-Star Lewis Hamilton geht heute aus der Pole Position in den Großen Preis von China in Shanghai. Der Mercedes- Pilot verwies beim Qualifying am Samstag so wie vor zwei Wochen in Melbourne Sebastian Vettel im Ferrari und seinen Mercedes- Teamkollegen Valtteri Bottas auf die Plätze zwei und drei. Hinter Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari startet Red- Bull- Fahrer Daniel Ricciardo als Fünfter.