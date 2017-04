Grabner mit New York Rangers vor dem Play- off- Aus

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

7:51 Uhr: +EISHOCKEY+

Rangers nach Overtime- Niederlage gegen Ottawa 0:2 zurück

Foto: AP

Die New York Rangers haben mit dem Kärntner Michael Grabner auch das zweite Eastern- Conference- Halbfinale der NHL bei den Ottawa Senators verloren. Die "Broadway Blueshirts" kassierten nach insgesamt 82:54 Minuten Spielzeit eine unglückliche 5:6- Overtime- Niederlage. Grabner erzielte dabei in Unterzahl nach 4:16 Minuten und schnellem Break die frühe 1:0- Führung der Rangers.

Es war der bereits dritte Treffer des 29- jährigen Villachers im laufenden Play- off der besten Eishockey- Liga der Welt. Die nächsten beiden Spiele der "best of seven"- Serie finden nun am kommenden Dienstag und Donnerstag im New Yorker Madison Square Garden statt. Die Rangers hatten die zweite Partie in der kanadischen Hauptstadt zunächst bestimmt und lagen verdientermaßen lange Zeit mit zwei Toren Vorsprung - 3:1, 4:2 sowie 5:3 - in Front. Doch im Finish der regulären Spielzeit kamen die Senators mit einem Doppelschlag noch zum Ausgleich und erzwangen somit die Verlängerung. Zum großen Matchwinner für die Gastgeber avancierte Jean- Gabriel Pageau, der nach dem zwischenzeitlichen 1:1 (14.) auch die letzten drei Treffer der Partie (57., 59., 82.) erzielte.

22:58 Uhr: +FUSSBALL+

Rein französisches Finale in Frauen- Champions- League! Das Champions- League- Finale der Frauen wird eine rein französische Angelegenheit. Paris St. Germain trifft am 1. Juni in Cardiff auf Titelverteidiger Olympique Lyon. Zwei Tage später geht in Wales das Männer- Endspiel über die Bühne. Die PSG- Frauen setzten sich im Halbfinale gegen den FC Barcelona mit 3:1 und 2:0 durch. Lyon konnte nach einem 3:1- Sieg im Hinspiel bei Manchester City am Samstag auch eine 0:1- Heimniederlage verschmerzen.

22:37 Uhr: +VOLLEYBALL+

Berger erreichte mit Perugia Champions- League- Finale! Alexander Berger hat mit Perugia das Finale der Volleyball- Champions- League erreicht. Am Samstag beim Final Four in Rom wurde im Halbfinale das favorisierte Lube Civitanova mit 3:2 (19,- 22,19,- 21,9) besiegt. Im Endspiel am Sonntag wartet ab 19 Uhr Titelverteidiger Zenit Kasan, das Berlin Volleys mit 3:0 aus dem Bewerb geworfen hatte.

22:28 Uhr: +HANDBALL+

Bruck schafft Klassenerhalt, Leoben steigt ab! Bruck hat das Duell gegen den Abstieg aus der Handball Liga Austria (HLA) gegen Leoben knapp gewonnen. Nach Verlängerung setzte sich Bruck bei Leoben vor ausverkaufter Halle mit 31:30 durch. Leoben war seit 2008 in der obersten Spielklasse vertreten, die Enttäuschung bei den Gastgebern ob des nun folgenden bitteren Weges in die 2. Liga war entsprechend groß.

21:56 Uhr: +RALLYE+

Evans liegt in Argentinien noch knapp vor Neuville! Der Waliser Elfyn Evans hat im Ford Fiesta nach der zweiten Etappe und 15 Sonderprüfungen der Argentinien- Rallye als Führender noch 11,5 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Thierry Neuville im Hyundai und 26,8 auf den Esten Ott Tänak im Ford Fiesta. Der französische Titelverteidiger Sebastien Ogier als Vierter (+49,9) sorgte zusätzlich dafür, dass Ford an der Spitze dicht vertreten war.

21:31 Uhr: +RALLYE+

Neubauer gewinnt Duell mit Baumschlager bei Wechselland- Rallye! Staatsmeister Hermann Neubauer hat am Samstag im Ford Fiesta WRC die zur Österreichischen Meisterschaft zählende Wechselland- Rallye 8,7 Sekunden vor Raimund Baumschlager im VW Polo WRC für sich entschieden. Damit übernahm Neubauer die Gesamtführung von Andreas Aigner, der hinter Gerwald Grössing Vierter wurde.

21:15 Uhr: +SNOOKER+

Titelverteidiger Selby und Higgins erreichen WM- Finale! Titelverteidiger Mark Selby aus England und der Schotte John Higgins bestreiten das Finale bei der Snooker- WM in Sheffield. Der 33- jährige Selby schlug den Chinesen Ding Junhui 17:15 und könnte damit den dritten WM- Titel in vier Jahren gewinnen. Higgins, der bereits vier Mal die wichtigste Trophäe im Snooker eroberte, setzte sich mit 17:8 gegen den Engländer Barry Hawkins durch.

20:49 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Legionäre mit Kiel in Champions League out! Der THW Kiel hat den Sprung in das Halbfinale der Handball- Champions- League verpasst, damit ist im europäischen Klubbewerb auch für die ÖHB- Legionäre Nikola Bilyk und Raul Santos Endstation gewesen. Am Samstag unterlagen die Kieler beim FC Barcelona mit 18:23, damit machten die Spanier den 26:28- Rückstand aus dem Viertelfinal- Hinspiel mehr als wett. Bilyk traf zweimal, Santos einmal. Janko Bozovic (zwei Tore) zog indes mit Sporting Lissabon nach einem 37:14 im Rückspiel gegen den niederländischen Klub JMS Hurry Up in das Challenge- Cup- Finale ein.

20:01 Uhr: +RADSPORT+

Etappensieg für Martina Ritter bei Gracia- Orlova- Tour! Die Oberösterreicherin Martina Ritter hat am Samstag bei der Gracia- Orlova- Rad- Tour in Tschechien einen Etappensieg gefeiert. Die 34- jährige Olympia- Teilnehmerin gewann in Visalaje den vierten und vorletzten Abschnitt (63 km) im Sprint einer sechsköpfigen Spitzengruppe und verbesserte sich in der Gesamtwertung an die vierte Stelle, 2:15 Minuten hinter Spitzenreiterin Riejanne Markus (NED). Ritters Landsfrau Christina Perchtold ist nach einem neunten Tagesrang vor der Schlussetappe nach Orlova Gesamt- Fünfte (+2:29).

19:45 Uhr: +TENNIS+

Kein Finale nach Dopingsperre - Scharapowa in Stuttgart out! Nach drei Siegen ist für die Russin Maria Scharapowa bei ihrem Comeback nach Dopingsperre im Halbfinale des Tennisturniers in Stuttgart Endstation gewesen. Die 30- Jährige verlor gegen die Französin Kristina Mladenovic nach umkämpften drei Sätzen 6:3, 5:7, 4:6. 15 Monate war die frühere Nummer eins gesperrt, nachdem sie bei den Australian Open 2016 positiv auf Meldonium getestet worden war. Für ihre Rückkehr beim Porsche Grand Prix hatte Scharapowa eine kontrovers diskutierte Wildcard erhalten.

19:32 Uhr: +VOLLEYBALL+

Schwertberg/Perg und TI Innsbruck schaffen Klassenerhalt! SG Schwertberg/Perg und TI Innsbruck haben den Klassenerhalt in der Damen- Volleyball- Liga (AVL) geschafft. Die SG setzte sich in der Relegation gegen Union Westwien durch, die Tirolerinnen gegen ATSE Graz.

19:27 Uhr: +FOOTBALL+

AFL- Heimsiege für Tirol und Graz!

Ergebnisse der österreichischen American Football League (AFL/Woche 4):

Projekt Spielberg Graz Giants - Steelsharks Traun 34:6

Swarco Raiders Tirol - Mödling Rangers 58:1

Danube Dragons - Ljubljana Silverhawks 27:28

19:27 Uhr: +HANDBALL+

Weber zog mit SC Magdeburg ins Final Four des EHF- Cups ein! Robert Weber ist mit dem SC Magdeburg im EHF- Cup ins Final Four eingezogen. Im Viertelfinal- Rückspiel gegen SCDR Anaitasuna aus Spanien gewann der deutsche Handball- Bundesligist am Samstag mit 35:32, Weber traf dreimal. Das Hinspiel war 34:27 gewonnen worden. Das Final Four geht am 20./21. Mai in Göppingen in Szene.

19:23 Uhr: +RADSPORT+

21- jähriger US- Amerikaner Young stirbt nach Horror- Sturz! Der US- Radprofi Chad Young ist fünf Tage nach einem Sturz auf der letzten Etappe der Tour de Chila in Neu- Mexiko (USA) gestorben. Der 21- Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Axel Merckx, der Direktor des US- Teams Axeon Hagens, zeigte sich erschüttert über den Tod des jungen Profis. Es ist der zweite Todesfall im Radsport innerhalb einer Woche nach dem Unfall des Italieners Michele Scarponi, der auf einer Trainingsfahrt von einem Kleinlastwagen in seiner Heimat niedergestoßen worden war.

Foto: Davey Wilson

18:24 Uhr: +RADSPORT+

Brite Yates übernimmt mit Sieg Romandie- Führung! Der Brite Simon Yates hat mit dem Sieg auf der Königsetappe der 71. Tour de Romandie auch die Gesamtführung übernommen. Der Radprofi des Teams Orica gewann nach 163 Kilometern über drei Pässe und nach dem 5- km- Schlussanstieg nach Leysin vor dem zeitgleichen Australier Richie Porte. Vor dem abschließenden 18- km- Zeitfahren in Lausanne am Sonntag hat Yates 19 Sekunden Vorsprung auf Porte. Tour- de- France- Gewinner Christopher Frome (GBR) büßte im Finish als 33. 1:15 Minuten ein. Der zweifache Gewinner dieses WorldTour- Bewerbs zeigte sich wie schon zuletzt im Baskenland weit von seiner Bestform entfernt und hat in der Gesamtwertung 1:36 Minuten Rückstand. Die Österreicher Georg Preidler und Lukas Pöstlberger, die ab Freitag den Giro d'Italia bestreiten, gaben auf.

17:23 Uhr: +SEGELN+

Siebente Ränge für Zajac/Matz und Bildstein/Hussl vor Hyeres! Thomas Zajac/Barbara Matz im Nacra 17 und Benjamin Bildstein/David Hussl mit einem Sieg im Medal Race im 49er haben am Samstag den Segel- Weltcup vor Hyeres jeweils auf dem siebenten Platz beendet. Im 470er schafften es David Bargehr/Lukas Mähr als Zehnte nach zehn Wettfahrten in die Entscheidung der Top Ten am Sonntag. Nico Delle Karth/Laura Schöfegger kamen auf Rang neun.

16:35 Uhr: +MOTORSPORT+

Kaiser- Urenkel Ferdinand Habsburg in Formel- 3-EM erstmals auf dem Podest! Ferdinand Habsburg hat es in seinem vierten Rennen der FIA- Formel- 3-EM erstmals auf das Podest geschafft. Der 19- jährige Urenkel von Kaiser Karl klassierte sich am Samstag in Monza an der dritten Stelle (+5,360 Sek.) hinter seinen zwei Carlin- Teamkollegen Lando Norris (GBR) und Jehan Daruvala (IND/+0,649). Auf der ersten Station in Silverstone war Habsburg als Neuling in dieser Rennserie zweimal Zwölfter und einmal 13. gewesen. Am Sonntag folgen zwei weitere Rennen in Monza. Der Deutsche Mick Schumacher, der Sohn des Formel- 1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, landete am Samstag an der sechsten Stelle (+17,937).

08:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Edmonton gewinnt im NHL- Play- off zweites Spiel in Anaheim

Die Edmonton Oilers haben im Conference- Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL auch Spiel zwei gewonnen. Die Oilers siegten am Freitag bei den Anaheim Ducks mit 2:1 und kehren in der "best of seven"- Serie mit einer 2:0- Führung aus Kalifornien heim. Die Oilers haben nun am Sonntag und Mittwoch Heimvorteil.

Foto: AP

22:52 Uhr: +RALLYE+

Neubauer führt im Wechselland vor Baumschlager! Staatsmeister Hermann Neubauer führt bei der Wechselland- Rallye nach dem ersten Tag knapp vor Raimund Baumschlager. Der Ford- Fiesta- Pilot fuhr am Freitag bei schwierigen Bedingungen mit Regen und teils dichtem Nebel 10,6 Sekunden Vorsprung auf den Routinier im VW Polo heraus. Auf dem dritten Rang lag 27 Sekunden zurück Gerwald Grössing. Sein Ford- Markenkollege Andreas Aigner hatte als Vierter wegen Zündproblemen bereits fast eineinhalb Minuten Rückstand.

22:39 Uhr: +BASKETBALL+

Gmunden siegt zum Grunddurchgang- Ende in Graz nach Overtime! Zum Abschluss des Grunddurchgangs der Basketball- Bundesliga der Herren (ABL) haben sich die zweitplatzierten Swans Gmunden zu einem 96:91- Sieg nach Verlängerung beim auf Platz acht gelandeten UBSC Graz gemüht. Die Oberösterreicher waren erst durch einen Korb wenige Sekunden vor Schluss in die "Overtime" gekommen. Kapfenberg siegte in Klosterneuburg nach Pausen- Rückstand 82:74. Oberwart und Gmunden als die beiden Top- Teams nach 36 Runden stehen fix in der Semifinalserie. Ihre Gegner werden ab Montag im "best of three"- Modus in den Duellen BC Vienna gegen WBC Wels und bulls Kapfenberg gegen die Traiskirchen Lions ermittelt.

21:47 Uhr: +TISCHTENNIS+

Achtelfinal- Out von Daniel Habesohn und Sofia Polcanova in Slowenien! Österreichs Aktive sind in den Hauptbewerben der Tischtennis- Slowenien- Open in Otocec spätestens im Achtelfinale ausgeschieden. Dieses erreichten Daniel Habesohn und Sofia Polcanova nach je einem Sieg. Habesohn unterlag dem Russen Sadi Ismailow 1:4, Polcanova der Südkoreanerin Lee Eun- hye 2:4. Andreas Levenko hatte es immerhin aus der Qualifikation geschafft und steht im U21- Viertelfinale.

21:14 Uhr: +FUSSBALL+

Nach Anschlag auf BVB- Bus: Bartra wieder auf Trainingsplatz! Gut zwei Wochen nach dem Sprengstoffanschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund ist Marc Bartra auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Verteidiger des deutschen Bundesligisten, der bei dem Anschlag am 11. April einen Bruch der Speiche sowie Fremdkörper- Einsprengungen am rechten Handgelenk erlitten hatte, absolvierte am Freitagnachmittag eine 30- minütige Laufeinheit. Das berichtete "Bild.de". Ein Foto zeigt, wie der 26- Jährige mit einem Athletiktrainer über das Dortmunder Trainingsgelände geht und eine Schiene am verletzten Arm trägt. Bartra war der einzige BVB- Profi, der durch den Sprengstoffanschlag verletzt worden war.

20:31 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten holt mit 3:0 in Neulengbach Frauentitel! Die Fußball- Frauen des SKN St. Pölten haben mit einem 3:0 bei den Dauerrivalinnen vom NÖSV Neulengbach zum dritten Mal in Serie den Bundesliga- Titel fixiert. Tore von Nadine Prohaska (55.), Evelin Kurz (90.) und Mateja Zver (92.) sorgten vor rund 300 Zuschauern dafür, dass St. Pölten drei Runden vor Schluss nicht mehr einzuholen ist. Am 20. Mai stehen einander die beiden Klubs im Cup- Finale erneut gegenüber.

Der Jubel von St.-Pölten-Spielerin Alexandra Biroova Foto: GEPA pictures

20:25 Uhr: +RADSPORT+

100. Giro d'Italia mit fünf Österreichern! Der 100. Giro d'Italia wird mit fünf österreichischen Radprofis in Szene gehen. Dies sind Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger aus dem Bora- Team, Georg Preidler für Sunweb und Felix Großschartner für CCC. Die Jubiläumsauflage der Italien- Rundfahrt beginnt am 5. Mai auf Sardinien und endet am 28. Mai in Mailand.

20:08 Uhr: +RADSPORT+

Haller bricht sich bei Zielsprintsturz rechtes Schlüsselbein! Radprofi Marco Haller hat sich auf der 1. Etappe der Tour de Yorkshire bei einem Sturz das rechte Schlüsselbein gebrochen. Der Kärntner aus der Katjuscha- Mannschaft ging rund 150 Meter vor dem Ziel wegen eines unmittelbar vor ihm zu Fall gekommenen Fahrers bei hoher Geschwindigkeit zu Boden. Eine Operation bleibt Haller nach Angaben seines Teams erspart, er wird aber einige Wochen ausfallen.

19:34 Uhr: +FUSSBALL+

Tottenham spielt wegen Bauprojekts nächste Saison im Wembley! Tottenham Hotspur wird alle seine Heimspiele in der kommenden Saison im Wembley- Stadion austragen. Das bestätigte der aktuelle Tabellenzweite der englischen Premier League am Freitag. Grund für die temporäre Übersiedlung sind die Bauarbeiten am neuen eigenen Stadion, das direkt neben dem aktuellen Standort an der White Hart Lane im Norden Londons entsteht. Das neue Tottenham- Stadion soll 61.000 Zuschauern Platz bieten und rund 750 Millionen Pfund (890 Mio. Euro) kosten.

Foto: AFP

19:59 Uhr: +HANDBALL+

Westwien nach Auswärtssieg gegen Krems im HLA- Halbfinale! Westwien steht nach einem Jahr Pause wieder im Halbfinale der Handball Liga Austria. Die Wiener gewannen am Freitag das Entscheidungsspiel der Viertelfinal- Serie bei UHK Krems nach klarem Pausenrückstand noch 26:22 (10:14). In der Vorschlussrunde bekommen sie es nach dem ersten Auswärtssieg in Krems seit mehr als zwei Jahren mit Ex- Meister Hard zu tun. Das andere Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Fivers Margareten und Schwaz HB Tirol.

19:47 Uhr: +SEGELN+

Drei OeSV- Boote bei Hyeres- Weltcup im Medal Race! Drei österreichische Segel- Boote haben beim Hyeres- Weltcup das Medal Race der besten zehn erreicht. Der Olympia- Dritte Thomas Zajac und Barbara Matz kamen im Nacra17 bei ihrer Regatta- Premiere als Sechste in die Entscheidung. Nico Delle Karth/Laura Schöfegger liegen in der Mixed- Klasse an neunter Stelle. Die Gesamtweltcup- Titelverteidiger Benjamin Bildstein/David Hussl sind im 49er ebenso Neunte. Bei den 49erFX- Damen segelten Tanja Frank/Lorena Abicht als 16. und Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer als 20. am Finale vorbei. Im 470er schließen David Bargehr/Lukas Mähr (16.) sowie Niko Kampelmühler/Thomas Czajka (28.) den Grunddurchgang erst am Samstag ab.

18:01 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Heurige Mountainbike- EM statt in Istanbul in Italien! Der Europäische Radsport- Verband (UEC) hat die heurige Mountainbike- EM von Istanbul nach Darfo Boario Terme in Italien verlegt. Als Begründung wurde genannt, dass nur wenige Nationen für die Titelkämpfe in der von sicherheitspolitischen Spannungen geprägten Türkei genannt hätten. Auch Österreichs Verband wäre nicht zu den Ende Juli geplant gewesenen Rennen nach Istanbul gereist. Die EM 2020 ist vom Europa- Verband indes nach Graz vergeben worden. Die Nachwuchs- EM 2018 geht ebenfalls in der Steiermark in Szene.

17:31 Uhr: +RADSPORT+

Viviani gewinnt 3. Romandie- Etappe im Massensprint! Der Italiener Elia Viviani hat die dritte Etappe der Tour de Romandie für sich entschieden. Der Sky- Profi gewann den Massensprint des Teilstücks rund um Payerne (187 km) vor seinem Landsmann Sonny Colbrelli (Bahrain). Dritter wurde der Deutsche Michael Schwarzmann (Bora). Der Steirer Georg Preidler aus dem Sunweb- Team landete an der 16. Stelle. In der Gesamtwertung des sehr stark besetzten World- Tour- Rennens in der Westschweiz liegt weiter Fabio Felline (Trek) aus Italien voran. Das dürfte sich am Wochenende aber noch ändern, denn am Samstag folgt eine schwere Bergetappe und zum Abschluss am Sonntag steht ein Einzelzeitfahren auf dem Programm.

17:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Nächster hochkarätiger Dopingfall in Kenia! In Kenia gibt es einen weiteren prominenten Dopingfall. Betroffen sei ein "hochkarätiger Athlet", dessen Name aufgrund des laufenden Verfahrens noch nicht genannt werden könne. Das gab Jackson Tuwei, der Chef des kenianischen Leichtathletik- Verbandes, bekannt. Erst vor drei Wochen war bekannt geworden, dass Marathon- Olympiasiegerin Jemima Sumgong Anfang April positiv auf EPO getestet worden ist. Sumgong, der eine Vierjahressperre droht, ist einer rund 50 in den vergangenen vier Jahren überführten Dopingsündern aus Kenia.

17:06 Uhr: +FOOTBALL+

Vienna Vikings holten zweiten US- Legionär! Die Vienna Vikings haben sich für die laufende American- Football- Saison mit einem zweiten US- Legionär verstärkt. Bo Dieuseul soll nach mehreren Ausfällen die Defense der Wiener stabilisieren. Der 26- Jährige aus Florida besuchte mit dem Mount Union College dieselbe Universität wie Vikings- Quarterback Kevin Burke. Sein neues Team gastiert am Sonntag (17 Uhr) bei den Blue Devils in Hohenems.

15:49 Uhr: +TENNIS+

​Scharapowa in Stuttgart schon im Halbfinale! Die Russin Maria Scharapowa hat auch ihr drittes Match auf der Tour nach ihrer Dopingsperre gewonnen. Mit dem souveränen 6:3,6:4 gegen die Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland zog die 30- Jährige am Freitag in Stuttgart ins Halbfinale ein. Am Samstag trifft die fünffache Grand- Slam- Siegerin entweder auf Kerber- Bezwingerin Kristina Mladenovic (FRA) oder auf Carla Suarez Navarro (ESP).

15:48 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg verpflichtet Youth- League- Held Daka fix! Meister Red Bull Salzburg hat das 18- jährige Talent Patson Daka fix verpflichtet! Wie die Mozartstädter bekannt gaben, erhält der Stürmer aus Sambia einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag. Der bisher von Kafue Celtic ausgeliehene Daka kam beim FC Liefering bis dato auf fünf Einsätze (1 Tor). Auch im Nationalteam seiner Heimat lief er bereits elfmal ein. Bekannt wurde Daka durch seine Treffer in Salzburgs Youth- League- Team. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona war der 1,85 Meter große Angreifer ebenso zur Stelle wie im gewonnenen Finale gegen Benfica Lissabon. In Salzburg wird er vorerst als Kooperationsspieler für den Erste- Liga- Klub Liefering spielen und soll sich Schritt für Schritt an die Profis der "Roten Bullen" heranarbeiten.

Patson Daka Foto: GEPA

15:41 Uhr: +TENNIS+

Anzahl der Doping- Kontrollen wird ab 1. Mai massiv erhöht! Die wichtigsten Institutionen im Tennis, also die ATP, die WTA, der Grand- Slam- Board und die ITF, haben sich darauf geeinigt, ihr Anti- Doping- Programm weiter auszubauen. Effektiv wird eine substanzielle Erhöhung der Anzahl der Kontrollen sowie auch eine längere Aufbewahrung von Proben für spätere Nachkontrollen schon ab Montag. Auf bis zu 8000 Dopingtests pro Jahr (2016 waren es noch 4899) soll das Volumen der Proben angehoben werden. Es sollen sowohl mehr Urin- als auch Blut- Proben genommen werden und dies innerhalb, aber auch außerhalb von Wettbewerben und auch über mehr Turniere verteilt als bisher. Die Anzahl der Spieler, die im registrierten Test- Pool (IRTP) aufgenommen werden, wird auf ungefähr 250 angehoben.

Foto: APA/dpa/Patrick Seeger

15:31 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Zwei Doping- Sperren für Russin Scharmina! Die russische Mittelstreckenläuferin Jekaterina Scharmina ist zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten wegen Dopings gesperrt worden. Nachdem die Dritte der Hallen- EM 2011 über 1.500 Meter wegen Auffälligkeiten im biologischen Pass für zwei Jahre bis Dezember 2018 gesperrt worden war, bestrafte die russische Anti- Doping- Agentur sie nun nach einem positiven Test für vier weitere Jahre.

14:12 Uhr: +FUSSBALL+

Ivanschitz ändert Nummer! Der für Viktoria Pilsen spielende Andreas Ivanschitz hat aus Respekt für den am vergangenen Sonntag verstorbenen Frantisek Rajtoral seine Rückennummer geändert. Er werde künftig mit der 33 statt der 27 spielen, teilte Österreichs Ex- Teamkapitän am Freitag via Facebook mit. Rajtoral spielte bei Pilsen mit der 27, er stand von 2009 bis 2016 bei der Viktoria unter Vertrag. Der zuletzt für Gaziantepspor spielende 31- Jährige hat laut Club- Angaben Selbstmord begangen.

11:11 Uhr: +FUSSBALL+

Neuer Teamchef für Argentinien!

Foto: AFP or licensors

Argentiniens Fußballverband hat sich nach Angaben von Präsident Claudio Tapia auf Jorge Sampaoli als neuen Trainer für die Nationalmannschaft festgelegt. Der derzeitige Coach des FC Sevilla sei die Wahl des Verbandes, sagte Tapia am Donnerstag dem Sender ESPN. Sampaoli seit der "einzige Kandidat". Der 57- Jährige führte Chile 2015 zum Sieg in der Copa America, seit vergangenem Juni trainiert er Sevilla. Aus Respekt vor dem andalusischen Club will Tapia die Verhandlungen erst nach Saisonende führen. Sampaolis Vertrag läuft noch ein Jahr, Medienberichten zufolge gibt es eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse von 1,5 Millionen Dollar.

Der bisherige argentinische Teamchef Edgardo Bauza war angesichts der schlechten Ergebnisse in der WM- Qualifikation Anfang April beurlaubt worden. Der zweifache Weltmeister liegt aktuell nur auf Rang fünf in der Südamerika- Gruppe. Superstar Lionel Messi ist wegen der Beleidigung eines Offiziellen noch in drei der abschließenden vier Spiele gesperrt.

11:11 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

EM 2020 in Paris! Der Leichtathletik- Europaverband (EAA) hat am Freitag Paris als Gastgeber der Freiluft- Europameisterschaften 2020 bekanntgegeben. Die Titelkämpfe sind für 26. bis 30. August im Charlety- Stadion geplant und damit erst nach den Olympischen Spielen in Tokio.

09:01 Uhr: +FUSSBALL+

FIFA- Funktionär gab Korruption zu! Ein Funktionär des Fußball- Weltverbandes (FIFA) hat sich vor einem New Yorker Gericht schuldig bekannt, Schmiergelder angenommen zu haben. Richard Lai ist Präsident des Fußballverbandes der Pazifikinsel Guam und im Vorstand von Asiens Verband (AFC). Der 55- jährige US- Bürger bekannte sich am Donnerstag (Ortszeit) vor einer Richterin in zwei Fällen der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig, teilte das US- Justizministerium mit. Da Lai auch Mitglied der FIFA- Audit- und Compliance- Kommission ist, seien diese Vergehen besonders bedeutsam, sagte demnach die zuständige Staatsanwältin.

08:08 Uhr: +BASKETBALL+

Raptors erreichen zweite Play- off- Runde

Die Toronto Raptors haben die zweite Runde im NBA- Play- off erreicht. Sie bezwangen in der Nacht auf Freitagdie Milwaukee Bucks auswärts 92:89 und entschieden die "best of seven"- Serie 4:2 für sich. Der Wiener Jakob Pöltl kam nicht zum Einsatz. Im Semifinale der Eastern Conference wartet nun Titelverteidiger Cleveland Cavaliers auf die Kanadier.

Foto: AP

22:01 Uhr: +BASKETBALL+

Wels sichert sich noch Platz fünf

Meister Oberwart Gunners hat mit einem klaren 74:60- Sieg über Fürstenfeld und damit lediglich fünf Saison- Niederlagen bei historischen 27 Siegen den Grunddurchgang der Admiral Basketball Bundesliga als Erster beendet. WBC Wels setzte sich am Donnerstag gegen Traiskirchen mit 80:71 (40:41) durch, überholte die Niederösterreicher und sicherte sich noch Platz fünf in der Tabelle.

Wels trifft damit im Viertelfinale auf BC Vienna, das erste Match steigt auswärts. Die zweite Viertelfinal- Paarung lautet Kapfenberg gegen Traiskirchen, los geht es am 1. Mai. Oberwart und die zweitplatzierten Swans Gmunden steigen erst im Semifinale (ab 11. Mai) ein. Am Freitag folgen noch die beiden letzten Spiele des ABL- Grunddurchganges, die auf die Tabelle aber keinen Einfluss mehr haben.

19:43 Uhr: +FUSSBALL+

Maaloul neuer Teamchef von Tunesiens Nationalteam

Nabil Maaloul ist neuer Teamchef der tunesischen Fußball- Nationalmannschaft. Der 54- jährige Tunesier tritt die Nachfolge des Anfang April entlassenen Polen Henryk Kasperczak an. Das verlautete der nationale Verband (FTF) am Donnerstag. Maaloul hatte Tunesien bereits 2013 fast sieben Monate lang gecoacht.

19:08 Uhr: +RADSPORT+

Küng gewann 2. Romandie- Etappe

Der ehemalige Bahn- Radfahrer Stefan Küng hat die wegen Schneefalls um 25 Kilometer verkürzte zweite Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Der 23- jährige Schweizer setzte sich am Donnerstag in Bulle als Schnellster einer vierköpfigen Spitzengruppe nach 136,5 Kilometern vor dem Ukrainer Andrej Griwko durch. Spitzenreiter in der Gesamtwertung bleibt der Italiener Fabio Felline.

Die Etappe war statt im verschneiten Chambery in Aigle, dem Sitz des Weltverbandes (UCI), gestartet worden. Georg Preidler kam als bester Österreicher als 28. ins Ziel, Lukas Pöstlberger landete vier Ränge dahinter. Der dreifache britische Tour- de- France- Sieger Chris Froome, der sich auf die am 1. Juli in Düsseldorf startende Frankreich- Rundfahrt vorbereitet, liegt in der Gesamtwertung weiter rund 30 Sekunden hinter Felline. Die Tour endet am Sonntag.

18:32 Uhr: +SEGELN+

Vier OeSV- Boote vor Hyeres auf Medal- Race- Kurs

Beim Segel- Weltcup vor Hyeres liegen nach dem dritten Tag vier OeSV- Boote auf Medal- Race- Kurs. Am deutlichsten David Bargehr und Lukas Mähr als Vierte in der 470er- Klasse. Im Nacra17 ist der nun mit Barbara Matz (19) segelnde Olympia- Dritte Thomas Zajac unmittelbar vor seinen Landsleuten Nico Delle Karth/Laura Schöfegger Siebenter. Benjamin Bildstein/David Hussl sind bei den 49ern Neunte.

16:03 Uhr: +FUSSBALL+

Glawogger und Gruber Interimscoaches beim FAC

Foto: GEPA

Die Kampfmannschaft von Erste- Liga- Klub FAC wird bis Saisonende von Sportmanager Dominik Glawogger und FAC- Amateure- Coach Horst Gruber betreut. Das Duo tritt die Nachfolge von Trainer Franz Maresch an, der am Montag beurlaubt wurde. Der Verein aus Wien liegt derzeit in der zweithöchsten Liga auf dem letzten Platz.

15:30 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Luzerner World- Tour- Turnier verlegt

Das World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Luzern wird nicht wie geplant vom 24. bis 28. Mai, sondern im September stattfinden. Der Volleyball- Weltverband (FIVB) hat der Terminverschiebung für die Ausrichtung des Viersterne- Events zugestimmt. Grund für die Änderung ist eine nicht erfüllte Auflage. Die Stadt Luzern möchte, dass der Verein bis Ende Mai in eine AG umgewandelt wird.

Das für Juni vorgesehen gewesene Fünfsterne- Turnier in Rom war abgesagt worden, einen weiteren Ausfall wollte die FIVB nicht haben. Daher wurde dem Luzerner Organisationskomitee ein Aufschub gewährt. Voraussichtlich wird das Turnier in der zweiten September- Woche stattfinden. Aktuell stehen noch sechs World- Tour- Wettkämpfe der höchsten und zweithöchsten FIVB- Stufe im Kalender. Dazu kommt das Finale der World Tour in Hamburg von Ende August.

12:35 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Salzburg- Trainer Zeidler beim FC Sion freigestellt

Der frühere Salzburg- Trainer Peter Zeidler (54) ist nicht mehr Chefcoach beim Schweizer Fußball- Erstligisten FC Sion. Der Deutsche wurde diese Woche freigestellt. Zeidler hatte den Job erst im August angetreten. Sion liegt zwar auf dem dritten Tabellenplatz und steht im Cupfinale, sieben Punkte aus den jüngsten sieben Ligaspielen waren dem exzentrischen Clubchef Christian Constantin aber zu wenig.

10:22 Uhr: +BASKETBALL+

Boston mit drittem Play- off- Sieg in Serie gegen Chicago

Die Boston Celtics haben ihre Play- off- Erstrundenserie gegen die Chicago Bulls gedreht. Das topgesetzte NBA- Team der Eastern Conference gewann nach zwei Niederlagen zum Auftakt am Mittwoch mit 108:97 das dritte Spiel in Serie.

Der Rekordmeister aus Boston führt damit 3:2 und kann die "best of seven"- Serie am Freitag auswärts entscheiden. Gleiches gilt für die Washington Wizards, die mit einem 103:99- Heimsieg gegen die Atlanta Hawks auf 3:2 stellten.

Leslie Alexander, der Besitzer der Houston Rockets, wurde indes von der Liga zu einer Geldstrafe von 100.000 Dollar (91.800 Euro) verurteilt. Der schwerreiche US- Unternehmer hatte am Dienstag während des fünften Spiels gegen Oklahoma City Thunder einen Schiedsrichter verbal attackiert. Die Rockets hatten sich dank des 105:99- Heimerfolgs in der Serie mit 4:1 durchgesetzt.

09:40 Uhr: +FUSSBALL+

Wales- Teamspieler Taylor erhielt Sperre von 2 Länderspielen

Der walisische Teamspieler Neil Taylor ist am Mittwoch von der FIFA für zwei WM- Qualifikationspartien gesperrt worden. Der Verteidiger war im vergangenen März beim 0:0 gegen Irland für ein brutales Foul an Seamus Coleman ausgeschlossen worden. Coleman erlitt dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch und fällt bis zu einem Jahr aus. Taylor versäumt damit die Quali- Matches von Wales am 11. Juni in Serbien und am 2. September daheim gegen Österreich.

09:12 Uhr: +FUSSBALL+

Videobeweis kommt bei WM 2018 zum Einsatz

Bei der Fußball- WM im nächsten Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) wird der Videobeweis bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. Das bestätigte FIFA- Präsident Gianni Infantino am Mittwoch beim 67. Kongress des südamerikanischen Verbandes in Santiago de Chile. "Wir werden den Videobeweis bei der WM 2018 einsetzen, da wir bisher ein sehr gutes Feedback erhalten haben", betonte Infantino.

Foto: GEPA

Details zur Einführung der Technologie will das International Football Association Board (IFAB) im März 2018 vorstellen. Mithilfe der Videotechnologie sollen strittige Fälle - bei Toren, Elfmetern, Roten Karten oder Spielerverwechslungen - künftig besser geklärt werden können.

Zuletzt wurde der Videobeweis im freundschaftlichen Länderspiel zwischen Frankreich und Spanien (0:2) in St. Denis bei Paris getestet und war laut dem deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer ein voller Erfolg. Zweimal hatte der Referee damals nach Zuhilfenahme des Video- Assistenten seine Entscheidungen in wichtigen Szenen korrigiert.

Das System wurde auch bereits in Ligen mehrerer Länder getestet. In Frankreich kommt der Videobeweis auch bereits Ende Mai in den Ligue- 1-Play- off- Spielen zwischen dem Oberhaus- 18. und Zweitliga- Dritten zum Einsatz.

08:30 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Donnerstag

TENNIS

- Budapest ATP- Turnier

- Istanbul WTA- Turnier

- Stuttgart WTA- Turnier

11 Uhr: Barcelona ATP- Turnier (Achtelfinale mit Thiem - Evans/1. Spiel)

RADSPORT

Tour de Romandie (World Tour, mit Preidler, Gogl, Pöstlberger)

EISHOCKEY

NHL/Play- off/2. Runde/1. Spiel

Ottawa Ottawa Senators - New York Rangers (Grabner)

WM/Division 1A

16 Uhr Polen - Ungarn

19:30 Uhr: Österreich - Südkorea

BASKETBALL

ABL/35. Runde

19 Uhr: WBC Raiffeisen Wels - Arkadia Traiskirchen Lions

19:30 Uhr: Redwell Gunners Oberwart - Raiffeisen Fürstenfeld Panthers

NBA/Play- off/1. Runde/6. Spiel

Milwaukee Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (Pöltl)

GOLF

Peking European Tour (1:30 Uhr Abschlag Wiesberger)

SEGELN

Hyeres Weltcup

BADMINTON

Kolding EM