Grabner- Gala bei Rangers- Sieg! Auch Raffl trifft

Die New York Rangers haben am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) einen 5:4- Sieg bei den Columbus Blue Jackets gefeiert. Michael Grabner erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Thomas Vanek musste trotz eines Treffers mit den Detroit Red Wings bei den San Jose Sharks eine 3:6- Niederlage einstecken.