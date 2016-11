Grabenkämpfe in Wien: "Mut zur Veränderung"

"Nicht nur Marcel Koller, sondern auch Michael Häupl braucht Mut zur Veränderung", so der Ex- Landesparteisekretär der SPÖ zur "Krone". "Vor einem Jahr wurden große Reformen in der Stadt und in der Partei angekündigt, diese lassen jetzt schon ziemlich lange auf sich warten."

Häupl und ÖFB-Teamchef Koller im Mai bei der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens an den Schweizer Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Zumindest diskutiert wird über Veränderungen. Wie die "Krone" berichtete, könnte eine Neubesetzung mehrerer Stadtratsposten bevorstehen. Auch für Sonja Wehsely (Soziales und Gesundheit) soll es demnach eine Exit- Strategie geben - was eine Woche vor dem Parteivorstand freilich dementiert wird.

Gemeinderat Christian Deutsch Foto: Andi Schiel

So oder so pochen die großen Flächenbezirke, die hinter Wohnbaustadtrat Michael Ludwig stehen, auf rasche Reformen. "Einer der wichtigsten Punkte wird sein: die Nachfolge des Bürgermeisters", so Christian Deutsch weiter. "Die Klärung dieser Nachfolge ist doch keine Majestätsbeleidigung, Michael Häupl leistete Großes für diese Stadt."

Infobox Wiener SPÖ diskutiert Regierungsumbildung