Google lässt Schuppentiere Liebesgrüße schicken

Die Schuppentiere wurden ausgewählt, weil alle acht bekannten Arten dieser Gattung mittlerweile vom Aussterben bedroht sind und man so an diese erinnern möchte, heißt es beim deutschen GoogleWatchBlog zum aktuellen Schuppentier- Doodle. Wer auf das Doddle klickt, kann sogar in die Rolle eines eingerollten Schuppentieres, das sich wie ein Ball durch die Welten bewegt, schlüpfen.

Schuppen spielen wichtige Rolle in chinesischer Medizin

Das Fleisch der Schuppentiere gilt als Delikatesse, ihre Schuppen spielen eine wichtige Rolle in der chinesischen Medizin. Sie gelten dort als antiseptisch und werden bei Fieber und Hautkrankheiten eingesetzt, entweder äußerlich, indem die Haut der Patienten damit geritzt wird, oder innerlich, indem sie zerrieben und eingenommen werden.

Schuppentier in Singapur Foto: EPA/How Hwee Young/picturedesk.com

Wegen diesen vermeintlich heilenden Kräften seiner Schuppen, ist das Schuppentier das am stärksten bejagte Säugetier dieser Welt. Erst Ende 2016 waren in Thailand 2,9 Tonnen Schuppen beschlagnahmt worden.

2,9 Tonnen Schuppen von Schuppentieren wurden vor Kurzem in Thailand beschlagnahmt. Foto: AP

Die Schmuggelware stammt aus Afrika. In Paketen sollten die Schuppen per Flugzeug von der Demokratischen Republik Kongo über die Türkei und Thailand nach Laos transportiert werden. Der Wert liegt laut offiziellen Angaben zufolge bei umgerechnet 770.000 Euro. Eine weitere Bedrohung für die Säugetiere stellt der Verlust des Lebensraumes dar.

Vom Zoll beschlagnahmte Schuppen von Schuppentieren in Hongkong Foto: APA/EPA/Alex Hofford

Das Aussterben der Schuppentiere würde eine 80 Millionen Jahre alte evolutionäre Entwicklung beenden, warnte die Weltnaturschutzunion IUCN bereits 2014. Die Schuppentiere bilden im Tierreich eine eigene Ordnung neben den Raubtieren.

Ein verletztes Schuppentier wird in Vietnam behandelt Foto: AFP

Schuppentiere sind im Tierreich durch ihren Schuppenpanzer einzigartig. Sie können zwischen 30 und 150 Zentimeter groß werden und zwischen zwei und 35 Kilogramm wiegen. Sie sind nachtaktiv und ernähren sich von Insekten. International sind sie auch unter ihrem malaysischen Rufnamen Pangolin (ursprünglich: pengguling) bekannt, mit dem ihre Fähigkeit bezeichnet wird, sich bei Gefahr zusammenzurollen.