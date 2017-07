Gondel steckte fest: Über 70 Fahrgäste gefangen

In der deutschen Stadt Köln hat sich am Sonntag ein verhängnisvoller Defekt in einer Seilbahn ereignet. Über 70 Fahrgäste saßen in ihren Gondeln fest und mussten von der Feuerwehr in stundenlanger Kleinstarbeit gerettet werden. Ein Großteil der 32 Kabinen befand sich oberhalb des Rhein- Flusses. Die in diesen Kabinen gefangenen Personen wurden auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt. Ein Mann und eine schwangere Frau wurden leicht verletzt, sie hatten Kreislaufprobleme.