Golfer Schwab nach WM- Bronze 4. in Weltrangliste

Neben dem bisher größten Erfolg Österreichs in einem Golf- Teambewerb hatte Schwab beim Kampf um die Eisenhower- Trophy in der Einzelwertung Platz drei um nur einen Schlag verpasst. Vor allem der Steirer bewies damit in Mexiko, dass er bereit ist für den nächsten Karriere- Schritt.

Denn in der Nähe von Cancun waren 71 Nationen mit insgesamt 210 Akteuren sowie 19 der 25 besten Spieler des World Amateur Golf Rankings (WAGR) am Start gewesen. Mit elf unter Par sowie Birdies auf den drei Schlusslöchern zeigte Schwab dort dennoch groß auf. Nach dem Ende seines US- Studiums in Nashville wird der 21- Jährige im Sommer 2017 Profi.

In der Europa- Rangliste vom Mittwoch ist Schwab hinter dem Engländer Sam Horsfield sogar Zweiter. Die per 21. September abgeschlossene Jahreswertung 2016 hatte der Rohrmooser vor Kurzem auf Platz drei beendet, nachdem er in der Rangliste der European Golf Association (EGA) 2012 bereits Zweiter geworden war.