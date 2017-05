Goldig: Der weltschärfste Immobilien- Werbespot

Es ist das teuerste Anwesen, das in dem Nobel- Vorort der kalifornischen Metropole Los Angeles derzeit zu haben ist: die Villa Opus . Für 100 Millionen Dollar (rund 91 Millionen Euro) steht sie zum Verkauf. Und weil das Anwesen - unter anderem bietet es ein 15- sitziges Kino, eine Gourmet- Schauküche mit iPad- gesteuerter Kaffeemaschine bzw. eine eigene Catering- Küche für Veranstaltungen, Roberto- Cavalli- Böden, Top- Sicherheitsanlage - so etwas Besonders ist, darf die Werbung dem in nichts nachstehen. Der Spot, der die Villa an den Millionär - oder wohl eher Milliardär bringen soll -, ist einzigartig.

Hier sehen Sie die schärfsten Bilder aus dem Spot, oben können Sie das ganze Video bewundern.

