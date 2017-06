Golden State Warriors feiern NBA- Titel mit Parade

Kapitän Stephen Curry rannte mit einer Zigarre zwischen den Zähnen an einer Reihe von Fans entlang und schlug nacheinander mit ihnen ein, während er den NBA- Pokal in der anderen Hand hielt. Klay Thompson gab den Jubelnden vom Oberdeck eines Doppelstockbusses eine Champagner- Dusche.

Die Warriors hatten am Montag im fünften Finalspiel die Cleveland Cavaliers mit 129:120 besiegt und die "best of seven"- Serie damit für sich entschieden. Für Golden State ist es der zweite NBA- Titel innerhalb von drei Jahren.