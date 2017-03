Gold und Silber! Prommegger wieder vor Karl

die österreichischen Snowboarder haben am Donnerstag bei den Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada Gold und Silber im Parallel- Riesentorlauf geholt. Am Tag nach dem Gewinn von zweimal Gold und einmal Silber im Parallel- Slalom bestritten erneut Benjamin Karl und Andreas Prommegger das Herren- Finale. Und erneut siegte Prommegger, es ist auch der insgesamt zweite WM- Titel des Salzburgers.