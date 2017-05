"Gold"- Nebel stoppte die Juwelier- Einbrecher

"Normalerweise rufen die Leute wegen jeder Kleinigkeit an, doch wenn mitten in der Nacht geflext und gestemmt wird, hört es niemand!" Welser Polizisten können kaum glauben, dass in einem Haus am Stadtplatz Einbrecher sich ungehört durch eine Mauer arbeiten konnten. Wie berichtet, waren sie über einen Hinterhof ins Gebäude gekommen und hatten dort zuerst von einem Müllraum versucht, durchzustemmen. "Doch die Mauer war zu dick und sie gingen dann zu einem Stück, wo eine Nische und damit die Mauer dünner ist", sagt Juwelier Kenan Linzer.

Die Kriminellen brachen in das Geschäft ein, stemmten ein Loch. Foto: laumat.at/Matthias Lauber

Alarmanlage außer Kraft gesetzt

Als das Loch etwa 40 Zentimeter groß war, glaubten sich die Einbrecher, die zuvor die akustische Alarmanlage mit Knetmasse und die optische mit einem Überhang manipuliert hatten, am Ziel. Einer zwängte sich durchs Lochwurde prompt eingenebelt. "Wir haben Bewegungsmelder und eine Nebelmaschine", erklärt Kenan Linzer die Überraschung. Die Überwachungskamera filmte, wie der Täter herumtapst, dann durchs Loch verschwindet. Ein gegenüberliegender Nachbar schlug Alarm, weil um 2.34 Uhr im Geschäft Licht brannte.

Markus Schütz, Kronen Zeitung