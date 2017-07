Gold Cup: Strafverifizierung nach Malouda- Einsatz

Französisch- Guayana ist für den Einsatz des ehemaligen französischen Internationalen Florent Malouda am Gold Cup in den USA mit einer 0:3- Strafverifizierung und einer Geldstrafe in unbekannter Höhe sanktioniert worden. Außerdem wurde Malouda für zwei Spiele gesperrt, wie der Kontinentalverband für Mittel- , Nordamerika und die Karibik mitteilte.