GÖD: Neugebauer tritt ab, Schnedl folgt nach

Nach 19 Jahren legt Neugebauer als am längsten dienender Gewerkschaftschef nun die Führung in die Hände seines Stellvertreters. Neugebauer bleibe aber im Vorstand und im Präsidium der GÖD, wie er am Montag beim GÖD- Bundeskongress in Wien sagte. Wo immer man ihn brauche, werde er zur Stelle sein. Die Funktionäre stimmten dem mit großem Applaus zu. Die Entscheidung für Schnedl begründete ein sichtlich bewegter Neugebauer mit dessen Personalunion als künftiger GÖD- Vorsitzender und Chef der Fraktion Christlicher Gewerkschafter.

10.10.2016, 13:47 AG/red