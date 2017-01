Glückloser Afghane (39) randaliert in Lokal

Vollkommen ausgerastet ist ein 39- jähriger Asylwerber aus Afghanistan am Dienstagabend in einem illegalen Glücksspiellokal in Innsbruck. Nachdem der Mann Münze um Münze und Schein um Schein erfolglos in einem Spielautomaten versenkt hatte, wurde er derart wütend, dass er dem Gerät mit einem Klappmesser zu Leibe rückte. Doch auch in diesem Fall war dem Afghanen das Glück nicht hold - der Versuch, an Bares zu gelangen, schlug fehl. Der Afghane ließ daraufhin von dem Automaten ab und bedrohte mit dem Messer einen Lokalangestellten.