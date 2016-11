Gläubiger melden 17,3 Mio. Euro an Forderungen an

Im Zuge des Konkursverfahrens der "Alt- Wien"- Kindergärten haben am Donnerstagnachmittag die Gläubiger ihre Forderungen gegenüber dem insolventen Betreiberverein angemeldet. Insgesamt wurden Ausstände in Höhe von 17,3 Millionen Euro geltend gemacht. Die Summe überrascht, denn die Stadt nannte bisher "lediglich" 6,65 Millionen Euro an Forderungen.