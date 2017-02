Gladbach schafft mit irrer Aufholjagd den Aufstieg

Neben den "Fohlen" schafften es auch Ajax Amsterdam, AS Roma, Besiktas Istanbul, Olympiakos Piräus, Anderlecht, Olympique Lyon, FK Rostow, FC Kopenhagen, Zenit St. Petersburg, Genk und Gent in die nächste Runde. Etwas überraschend auf der Strecke blieben am Donnerstag hingegen Athletic Bilbao und Tottenham. Die "Spurs", bei denen Kevin Wimmer auf der Bank saß, erreichten in London gegen Gent nur ein 2:2 und schieden nach dem 0:1 aus dem Hinspiel aus. Goalgetter Harry Kane verschuldete per Kopf ein Eigentor, Dele Alli sah wegen eines brutalen Fouls schon in der ersten Hälfte die Rote Karte.

Rostow reichte ein 1:1 bei Sparta Prag zum Aufstieg, weil die erste Partie mit 4:0 gewonnen worden war. Kopenhagen kam durch eine Heimnullnummer gegen Rasgrad dank des 2:1 aus dem Hinspiel weiter, Lyon schoss Alkmaar mit 7:1 ab und kam mit dem Gesamtscore von 11:2 weiter. Rapids Gruppengegner Genk gewann gegen Austrias Herbst- Gegner Astra Giurgiu daheim mit 1:0 und hatte bei einem Gesamtscore von 3:2 das bessere Ende für sich.

Ein weiterer Gegner Rapids aus der Gruppenphase, Athletic Bilbao, kassierte im Sechzehntelfinal- Rückspiel auswärts gegen Apoel Nikosia eine 0:2- Niederlage und verspielte damit den 3:2- Vorsprung aus der ersten Partie. Ajax setzte sich vor eigenem Publikum gegen Legia Warschau mit 1:0 durch, das Hinspiel in Polen hatte torlos geendet. Austrias Gruppenkontrahent AS Roma konnte sich daheim gegen Villarreal eine 0:1- Niederlage erlauben, weil das erste Match in Spanien mit 4:0 gewonnen worden war.

Besiktas hatte ohne den nicht für den Europa- League- Kader genannten ÖFB- Teamspieler Veli Kavlak gegen Hapoel Be'er Sheva keine Probleme, siegte daheim mit 2:1 und stieg mit einem Gesamtscore von 5:2 auf. In St. Petersburg erzielte Anderlecht durch Isaac Kiese Thelin kurz vor Schluss das entscheidende Auswärtstor - die Belgier stehen trotz der 1:3- Niederlage in Russland aufgrund des vorangegangenen 2:0- Heimerfolgs im Achtelfinale. Dies gelang auch Olympiakos dank eines 3:0 bei Osmanlispor.

Die Ergebnisse:

Osmanlispor FK - Olympiakos Piräus 0:3 (0:0)

Hinspiel 0:0 - Olympiakos mit Gesamtscore von 3:0 im Achtelfinale

Ajax Amsterdam - Legia Warschau 1:0 (0:0)

Hinspiel 0:0 - Ajax mit Gesamtscore von 1:0 weiter

Besiktas Istanbul - Hapoel Be'er Sheva 2:1 (1:0)

Hinspiel 3:1 - Besiktas mit Gesamtscore von 5:2 weiter

Apoel Nikosia - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Hinspiel 2:3 - Apoel mit Gesamtscore von 4:3 weiter

AS Roma - Villarreal CF 0:1 (0:1)

Hinspiel 4:0 - Roma mit Gesamtscore von 4:1 weiter

Zenit St. Petersburg - RSC Anderlecht 3:1 (1:0)

Hinspiel 0:2 - Anderlecht mit Gesamtscore von 3:3 dank Auswärtstorregel weiter

ACF Fiorentina - Borussia Mönchengladbach 2:4 (2:1)

Hinspiel 1:0 - Mönchengladbach mit Gesamtscore von 4:3 weiter

KRC Genk - Astra Giurgiu 1:0 (0:0)

Hinspiel 2:2 - Genk mit Gesamtscore von 3:2 weiter

FC Kopenhagen - Ludogorez Rasgrad 0:0

Hinspiel 2:1 - Kopenhagen mit Gesamtscore von 2:1 weiter

Tottenham Hotspur - KAA Gent 2:2 (1:1)

Hinspiel 0:1 - Gent mit Gesamtscore von 3:2 weiter

Olympique Lyon - AZ Alkmaar 7:1 (4:1)

Hinspiel 4:1 - Lyon mit Gesamtscore von 11:2 weiter

Sparta Prag - FK Rostow 1:1 (0:1)

Hinspiel 0:4 - Rostow mit Gesamtscore von 5:1 weiter

Schachtjor Donezk - Celta de Vigo 0:2 n.V. (0:1, 0:0)

Hinspiel 1:0 - Celta mit Gesamtscore von 2:1 weiter

Achtelfinale am 9./16. März, Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Nyon

Viertelfinale 13./20. April

Semifinale 4./11. Mai

Finale 24. Mai in Solna