"Gizmo" in Trockner gesteckt: Frauerl verurteilt

Sie habe die Hundedecke waschen wollen und dabei wohl auch "Gizmo" in die Waschmaschine und später in den Trockner gesteckt, erklärt die Frau vor Gericht unter Tränen. "Mein Sohn ist autistisch, er hat den Hund geliebt. Ich wollte nicht, dass er weiß, dass ich schuld bin", erklärt sie die Gründe, warum sie ihre Nachbarn beschuldigte, ihnen sogar drohte.

Das Landesgericht für Strafsachen in Graz Foto: JÜRGEN RADSPIELER

"Blöd reden ist strafbar"

Sechs Tage lang waren diese Anfeindungen ausgesetzt, ehe sie gestand. Der Staatsanwalt hielt fest, dass es nicht die Nachbarn, "sondern der Alkohol war". Offenbar war die Angeklagte betrunken, als sie den Vierbeiner in die Maschinen steckte. Die vergangenen Tage hat sie bereits stationär in einer Nervenklinik verbracht. Sie will einen Alkohol- Entzug machen.

Bei den Nachbarn habe sie sich entschuldigt, doch noch während der Verhandlung bezeichnete sie diese als "falsches Pack". "Sie müssen Ihre Zunge hüten. Blöd reden kann strafbar sein", ermahnte sie der Richter. "Ihr Problem sind nicht die Nachbarn, sondern der Alkohol", ergänzt der Staatsanwalt.

Urteil: 20 Monate auf Bewährung, verpflichtende Alkoholtherapie und Schadenszahlung an die Nachbarn - nicht rechtskräftig.

Kronen Zeitung