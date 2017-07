Ging US- Helikopter über NÖ der Treibstoff aus?

Im Zuge einer NATO- Übung bei unseren ungarischen Nachbarn hatte das US- Fluggerät am Donnerstag auf dem Rückflug nach Deutschland eine Notlandung in einem Feld hingelegt. Bei widrigen Witterungsverhältnissen habe man im Niedrigflug mehrere Baumwipfel gestreift. Beschädigungen waren die Folge. So lautete die anfängliche Erklärung.

Foto: APA/ORF/GERNOT ROHRHOFER

Treibstoff ausgegangen

Wie sich aber nun herauskristallisiert, ist das offenbar nur ein Teil des Puzzles: Denn den Profi- Soldaten dürfte über Österreich schlicht der Treibstoff für den Black Hawk ausgegangen sein. Bis die Schäden, die an dem Heli durch die Baumwipfel entstanden sind, behoben sind und der "Vogel" wieder aufgetankt ist, bewachen unter anderem Militärstreifen den Helikopter.

Foto: Sandra Ramsauer

Foto: Sandra Ramsauer

Kronen Zeitung