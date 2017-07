Gewinnen! Am Schiff mit Schneckerl, Didi und Co.

Stundenlang fachsimpeln und mit Fußballgrößen wie Didi Kühbauer, Herbert Prohaska, Frenkie Schinkels, Toni Pfeffer und Markus Schopp sowie weiteren ehemaligen Nationalspielern über alte Geschichten lachen? Kein Problem. Für den "Kickerdampfer", der am 7. Oktober ab 19 Uhr an der Donau in Tulln ablegt, sind noch einige unterschiedliche Packages käuflich zu erwerben. Und wir verlosen 2x2 Karten.