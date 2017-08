Gewaltiger Felssturz: Paar aus Österreich vermisst

Sechs Personen wurden von Angehörigen als vermisst gemeldet, gesucht werde aber nach insgesamt acht Personen - zwei Österreichern, vier Deutschen und zwei Schweizern, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Von ihnen fehle jede Spur, berichtete Andrea Mittner, Einsatzleiter im Katastrophengebiet, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Wanderer bewegten sich in Gefahrengebiet

Nach Angaben der Behörden haben sich die vermissten Wanderer in einem offiziell ausgewiesenen Gefahrengebiet aufgehalten. Die Gemeinde Bondo habe zuletzt am 14. August eine Warnung vor einem möglichen Felssturz herausgegeben, sagte die Gemeindepräsidentin Anna Giacometti. "Die Leute haben gewusst, sie bewegen sich in einem gefährdeten Gebiet." Auch die Hüttenwirte hätten Wanderer auf die Gefahren aufmerksam gemacht, so Giacometti am Donnerstag. Allerdings seien nur wenige Teile des Tales gesperrt gewesen.

Ein Drohnenvideo zeigt das Ausmaß der Katastrophe:

Suche nach Opfern mit Hubschraubern und Hunden

Noch in der Nacht sei das Gelände um den Piz Cengalo mit Helikoptern abgesucht worden - ohne Ergebnis. Am Donnerstag wurde eruiert, wo man mit der terrestrischen Suche beginnen könne, so Mittner. Diese wurde dann auch mit Hunden durchgeführt. "Bis jetzt wurde aber keine Person gefunden", so Mittner. Er berichtete von enormen Geröllmassen. In einem fünf Kilometer langen Gebiet hätten sich die Schuttkegel "mehrere zehn Meter" hoch aufgetürmt. Rund 120 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Gemeindepersonal seien im Einsatz.

Foto: AP/Keystone/Giancarlo Cattaneo

"Das betroffene Gebiet wird oft von Wanderern und Bergsteigern begangen", zitierte die Schweizer Tageszeitung "Blick" einen Sprecher der Kantonspolizei. Es gebe dort möglicherweise nicht überall Handyempfang. "Wir hoffen, dass dies der Grund ist, weshalb wir nicht alle im Gebiet vermuteten Personen erreichen konnten."

Dorfbewohner wurden von Alarmsystem gewarnt

Der Bergsturz am 3.369 Meter hohen Piz Cengalo war so gewaltig, dass die Erdbebenwarte in Zürich die Erschütterungen als Beben der Stärke 3,4 auf der Richterskala registrierte. Ersten Schätzungen zufolge rutschte den Gesteinsmassen eine bis zu vier Millionen Kubikmeter große Mure aus Schlamm und größeren Gesteinsbrocken nach. Die graue Masse schob sich direkt an den Häusern des 200- Seelen- Ortes Bondo, der an der Grenze zu Italien und rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz liegt, vorbei.

Zwölf Ställe und Almhütten wurden zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde im Ort niemand - es gibt ein Alarmsystem, das vor dem Murenabgang gewarnt hatte.

Foto: AG/Keystone/Giancarlo Cattaneo

Foto: APA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Hauptstraße durch das Tal beschädigt und gesperrt

Experten hatten den Bergsturz erwartet, seien aber von den mitgeschwemmten Wassermassen überrascht worden, berichtete die Lokalzeitung "Engadiner Post". Die Einwohner des Ortes dürfen vorerst nicht in ihre Häuser zurückkehren, da weitere kleinere Felsstürze im Seitental Val Bondasca nicht ausgeschlossen werden können. Die Hauptstraße durch das Tal blieb vorerst gesperrt. Die Fahrbahn war sowohl unterspült als auch überspült worden, ist beschädigt und stellenweise verschüttet.

Foto: AP/Keystone/Giancarlo Cattaneo

Laut Einsatzleitner Mittner wurde außerdem noch eine weitere Gruppe im Tal Bergell von Angehörigen als vermisst gemeldet. Es war aber noch nicht klar, ob ein Zusammenhang mit dem Bergsturz in Bondo bestand.

Bergsturzgefahr war schon seit Langem bekannt

Die Bergsturzgefahr am Piz Cengalo war seit Langem bekannt. Das Gebiet wird seit Jahren vom kantonalen Amt für Wald- und Naturgefahren überwacht. Bei einer Messung Ende Juli hatten Geologen laut einem Medienbericht massiv erhöhte Felsbewegungen festgestellt. Vergangene Woche war dann offenbar ein Betretungsverbot für "Maiensässe" - eine Sonderform der Alm - im gefährdeten Gebiet ausgesprochen worden.