Gewaltige Felsen stürzten auf Autos vor Gasthaus

Gewaltige Felsbrocken, so groß wie ein Klein- Pkw, stürzten am Sonntagabend in Salzburg auf die Kitzlochklammstraße in Taxenbach und trafen vier vor dem Gasthaus "Kitzloch" parkende Autos. Noch immer ist die Straße komplett gesperrt, einige Anrainer sind von der Außenwelt dadurch abgeschnitten.