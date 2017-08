Gewaltattacken auf Polizisten in Wien: 4 Verletzte

Gleich vier Polizisten sind am Dienstag in Wien im Zuge von Amtshandlungen von Verdächtigen verletzt worden. Ein 21- Jähriger schlug am Franz- Josefs- Kai mehrmals auf einen Beamten ein und verletzte ihn am Handgelenk. In Meidling nahm es ein 26- Jähriger in der Nähe der U4- Station mit gleich drei Polizisten auf und fügte ihnen dabei derart schwere Verletzungen zu, dass sie ihren Dienst nicht weiter versehen konnten.