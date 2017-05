Gesuchter stellt sich nach Sexattacke bei Polizei

W

, hatte dieJährige den Mann am 8. Oktober in einem Lokal beim Lerchenfelder Gürtel kennengelernt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige der Frau K.o.Tropfen oder andere betäubende Substanzen verabreicht hat. DieJährige kam nämlich erst Stunden später in einer fremden Wohnung wieder zu Bewusstsein. Sie ging daraufhin ins Krankhaus, wo festgestellt wurde, dass sie Opfer einer Vergewaltigung geworden war. Bei der Untersuchung konntenSpuren sichergestellt werden.

Da der 32- Jährige aufgrund von Suchtgiftdelikten polizeibekannt war, konnte er anhand der gesichteten DNA identifiziert werden. Am Montag veröffentlichte die Polizei dann ein Fahndungsbild. Einen Tag darauf meldete sich der 32- Jährige in einer Polizeiinspektion in Wien- Neubau. Zu den Vorwürfen wollte er bisher jedoch keine Angaben machen. Er wurde aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.