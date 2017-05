Gestürzte Seniorin nach Tagen aus Wohnung gerettet

Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an, damit die Einsatzkräfte in die Wohnung im zweiten Stock gelangen konnten. Schon von außen sahen die Feuerwehrleute die Frau reglos am Boden liegen. Sie schlugen die Verglasung der Balkontür ein.

Die 78- Jährige war nur bedingt ansprechbar, erzählte aber von ihrem Sturz, der demnach zwei oder drei Tage zurücklag. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung Völkermarkt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Polizisten retteten Pensionistin in Oberösterreich

Erst am Mittwoch war eine ebenfalls 78 Jahre alte Pensionistin in ihrem Haus in Garsten im oberösterreichischen Bezirk Steyr- Land hingefallen. Weil sie zu einem Termin mit einem 47- jährigen Bekannten nicht erschien, alarmierte dieser die Polizei. Die Beamten traten daraufhin die Tür ein und retteten die Frau, die bereits einen Tag lang am Boden ihrer Küche gelegen war.