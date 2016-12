Gesteinsbrocken als Verkaufshit in US- Kaufhaus

Ist es ein Briefbeschwerer? Ein Kunstwerk? Sogar der Verkäufer lässt offen, wozu ein in Leder eingenähter Stein gut sein soll. Die US- Kaufhauskette Nordstrom bietet den "glatten Stein aus der Umgebung von Los Angeles, eingewickelt in reiches, pflanzlich gefärbtes Leder aus den USA" jedenfalls für 85 Dollar (80 Euro) an.