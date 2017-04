"Gespenstische Figur" bringt das Web zum Frösteln

"Bahnbrechend" seien die Aufnahmen (Video oben) in South Yorkshire, jubeln die Produzenten von "Most Haunted" gegenüber der "MailOnline". In 17 Jahren habe man so etwas nicht gesehen ...

Das Team habe sich im Haus eingefunden, um eine Reihe von paranormalen Aktivitäten aufzuklären. Doch mit so etwas habe man nicht gerechnet. "Wir können uns wirklich nicht erklären, was wir gesehen haben", betont einer der TV- Geisterjäger. Das Haus sei ein "unheimlicher, unheimlicher Ort".

Immerhin: Selbst der Hund scheint sich zu gruseln.