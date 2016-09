Geschworene nahmen Alen R. seine Show nicht ab

Acht Tage lang wurde im Gerichtssaal nochmals die Amokfahrt vom 20. Juni 2015 lebendig. Schon zu Beginn der Verhandlung wurde klar, dass die zentrale Frage die nach der Zurechnungsfähigkeit von Alen R. sein würde. Die Tat selbst stand außer Frage, der 27- Jährige raste "mit bis zu 80 km/h", so Staatsanwalt Rudolf Fauler, durch die Grazer Innenstadt. Dabei tötete er einen 28- jährigen Mann, einen vierjährigen Buben und eine 53- jährige Frau, rund 50 Personen wurden teilweise schwer verletzt, zahlreiche weitere durch das Schockerlebnis geprägt.

Emotionale Zeugenaussagen prägten Prozess

Alen R. saß während der ganzen Verhandlung mehr oder wenig unbeteiligt in einem weißen Anzug da und wiederholte stereotyp: "Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern." Die Aussagen der Zeugen waren sehr emotional und teilweise erschütternd. Ein Mann erzählte weinend, wie der kleine Bub neben ihm getötet wurde, eine Zeugin stand neben der Frau, die starb: "Die tote Frau hat mir das Leben gerettet, ich habe erst durch den Aufprall hingeschaut", schilderte sie unter Tränen.

Ein junges Mädchen wurde vom Geländewagen des 27- Jährigen erfasst und "hat nicht mehr ausgeschaut wie ein Mensch", beschrieb es eine geschockte Augenzeugin, die der Schwerstverletzten Erste Hilfe geleistet hatte. Alle Befragten erklärten übereinstimmend, der Fahrer habe sie gezielt anvisiert, viele erfassten fast zu spät, dass das Auto tatsächlich auf sie zuhielt, und konnten sich erst im letzten Moment retten.

Uneinigkeit über Geisteszustand bis zuletzt

Drei psychiatrische Gutachter und eine Psychologin gaben Auskunft über die Zurechnungsfähigkeit von Alen R., und hier schieden sich die Geister. Der Sachverständige Peter Hofmann bescheinigte dem 27- Jährigen "paranoide Schizophrenie", und stufte ihn aufgrund dieser schweren Geisteskrankheit als nicht zurechnungsfähig ein. Der gleichen Meinung war Gutachter Jürgen Müller, der von einem "akuten Wahn" sprach und erklärte, bei einem" geschlossenen Wahngebäude ist die Zurechnungsfähigkeit aufgehoben."

Der Grazer Psychiater Manfred Walzl kam dagegen zu der Ansicht, R. habe den "Wahn im Nachhinein als Rechtfertigung für die Tat" angegeben, sei aber zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen. Ähnlich äußerte sich auch die Psychologin Anita Raiger, die eine "psychopathische Störung" feststellte und meinte, "von der Persönlichkeit her ist er ein hoch gefährlicher Mensch". Trotzdem habe R. genau gewusst, was er tat, und alles geplant, so die Gutachterin.

Geschworene entschieden einstimmig nach Bauchgefühl

In den Schlussplädoyers wurde seitens der beiden Staatsanwälte nochmals das Horror- Geschehen aufgerollt: "Er hat vielen Menschen großes Leid zugefügt", so Rudolf Fauler. Sein Kollege Hansjörg- Bacher ging auf die Frage der Zurechnungsfähigkeit ein. "Sie können nicht falsch entscheiden, sie haben immer einen Professor hinter sich", betonte der Staatsanwalt. Zwei psychiatrische Sachverständige hatten R. für nicht zurechnungsfähig eingestuft, einer für zurechnungsfähig. "Sie dürfen nach Ihrem Bauchgefühl entscheiden", gab Bacher den Laienrichter mit auf den Weg. Verteidigerin Liane Hirschbrich forderte die Geschworenen auf, ihren Mandanten für zurechnungsunfähig zu erklären.

Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass Alen R. schuldig ist und zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Dreifacher Mord und 108- facher Mordversuch lautete das Urteil. Als Strafe wurde lebenslange Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, die Verteidigerin kündigte Nichtigkeitsbeschwerde an. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

Knappe Worte des Verurteilten

Alen R. reagierte auf das Prozessende wortkarg: "Ich habe aus Angst gehandelt", ließ er die Anwesenden wissen und wurde danach abgeführt. Laut seiner Verteidigerin Liane Hirschbrich wolle R. unbedingt in der Grazer Justizanstalt Karlau bleiben. Ihr Mandant wolle nicht zurück in die Justizanstalt Göllersdorf, weil er in Graz seinen Eltern wesentlich näher wäre.

