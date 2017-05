Geschmacklos: Nackter Mann posiert mit totem Hai

Öffentlich gemacht wurde die Aufnahme von der britischen TV- Moderatorin Anneka Svenska. Auf Twitter forderte die Filmemacherin und aktive Naturschützerin ihre Follower auf: "Findet diesen Mann und stellt ihm die Frage, warum er das getan hat. Was ist so komisch daran, sich über abgeschlachtete Tiere lustig zu machen?"

Ein erster Verdächtiger, ein prominenter Football- Coach der US- Universität in Florida, der dem Mann auf dem Bild ziemlich ähnlich sieht, wurde von der Internetgemeinde schnell gefunden. Doch dieser distanzierte sich rasch von den Vorwürfen. "Zunächst einmal, ich weiß nicht, um wen es sich handelt, aber ich bin es nicht. Was ist heutzutage nicht alles eine Geschichte? Ich weiß nur eins: Ich bin es nicht", so der Football- Coach auf einer Pressekonferenz.

"Unglücklicherweise sieht der nackte Typ, zumindest dem Gesicht nach, dem Football- Coach sehr ähnlich", schrieb die US- Nachrichtenseite NBC.

Somit geht die Suche nach dem nackten Mann weiter.