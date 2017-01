Gerstgraser überrascht als Fünfter in der Kombi

"Es war ein Super- Rennen, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich mehr stolz auf meinen Sprung als auf das Rennen, weil ich gewusst habe, dass ich gut langlaufen kann", bemerkte der Salzburger. Neben seinem Sprung auf 108,5 m überzeugte er einmal mehr als sehr starker Läufer. "In der letzten Runde habe ich noch ein paar Leute geholt. Ich habe so einen super Ski gehabt, danke an die Wachsler, das sind die Besten", bedankte er sich in Richtung Serviceleute.

Über seinen zweiten Top- Ten- Platz in Chaux- Neuve an diesem Wochenende freute sich Bernhard Gruber. Der Weltmeister, der zuletzt wegen einer Verkühlung gleich zwei Weltcup- Stationen hatte auslassen müssen, wurde als Dritter nach dem Springen Neunter. Der nach dem Springen Zweitplatzierte Franz- Josef Rehrl klassierte sich auf Rang 17, noch hinter Mario Seidl (13.).

"Das Rennen war sehr hart. Auf der Schanze habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich einen lässigen Sprung herausgelassen", bilanzierte Gruber. "Auf der Loipe fehlen mir noch durch die Krankheit die gewissen Körner. Ich merke, dass mir in der letzten Runde noch die Spritzigkeit fehlt. Aber ich bin voll zufrieden, zwei Top- Ten- Ergebnisse dieses Wochenende, darauf kann man aufbauen."