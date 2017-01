Gerald Melzer und Mitfavoritin Halep früh draußen

Gerald Melzer ist in der ersten Runde der Australian Open gegen Alex De Minaur in fünf Sätzen ausgeschieden! Der australische Lokalmatador schlug den Österreicher mit 5:7, 6:3, 2:6, 7:6(2) und 6:1. Bei den Damen ist bereits am ersten Tag mit Simona Halep eine Mitfavoritin ausgeschieden.