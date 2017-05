Geparktes Auto losgerollt: 2 Buben verletzt

Der ältere Sohn versuchte noch, auf den Fahrersitz zu gelangen und das Auto anzuhalten. Dabei wurde er verletzt. Sein jüngerer Bruder wiederum wollte aus dem Pkw springen, wurde dabei allerdings eingeklemmt und ebenfalls verletzt. Die Geisterfahrt wurde schließlich durch einen Zaun gestoppt.

Beide Buben kamen in die Kinderklinik des Landeskrankenhauses Salzburg gebracht. Am Fahrzeug und an der Umzäunung der Sportanlage entstand erheblicher Sachschaden. Warum sich das Auto in Bewegung setzte, ist noch unklar.